Réception du président Alpha Condé : Habib Touré ovationné par la foule

CAMPAGNE 2020 -Le président de la république répondu à son adversaire juré Cellou Dalein Diallo qui était récemment en campagne dans la région forestière.

Sans surprise, c’est une foule en liesse qui a accueilli le candidat du RPG. De l’aéroport où il a atterri en compagnie d’une forte délégation, la mobilisation était sans commentaire.

Dans les différents villages, le cortège du président sortant, avant d’arriver à N’zérékoré où il était attendu par une population impatiente acquise à sa cause, a été salué par les citoyens.

À la place des martyrs, ce sont des milliers de pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres “après lui c’est lui, continues Papa Alpha Condé”

L’un des acteurs incontournables de cette forte mobilisation, c’est bien sûr l’opérateur économique Elhadj Habib Touré qui séjourne dans la ville depuis 3 semaines afin de remobiliser les troupes pour victoire du RPG.

“Aujourd’hui, le RPG démontre à nouveau que la forêt est son bastion imprenable. Les gens ont été transportés pour dire qu’ils ont la forêt. Mais vous avez vu le vrai peuple. C’est un peuple déterminé à accompagner son président pour l’achèvement des projets qu’il a entamés et qui sont en cours de réalisation. Et en plus, personne n’a reçu de l’argent pour sortir comme l’a fait le camp d’en face. C’est alors une joie immense. Et cette mobilisation, du jamais vu, rassure le 100℅ où le coup fatal. La victoire est acquise. Les populations de la Forêt reconnaissent le bilan du président professeur Alpha Condé. Et bientôt le projet d’interconnexion va finir, ce qui va permettre à la Forêt d’avoir le courant 24 heures sur 24. Alors Alpha est le candidat et le seul idéal pour une prospérité partagée,” dit le diamantaire, très influent dans la région.

Habib Touré compte désormais mettre l’accent sur le comment voter dans les villages et districts de la préfecture pour, dit-il, assurer le coup fatal.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré