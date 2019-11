Réception du président Alpha Condé : l’OCGR décèle plusieurs manquements

Après l’accueil réservé au Président Alpha Condé par ses partisans ce jeudi 31 octobre, l’observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité (OCGR) a rendu ce vendredi 1er novembre, son rapport d’observation de cette journée de manifestation.

Dans son rapport, l’OCGR salue le caractère pacifique de cet accueil organisé par les promoteurs d’une nouvelle constitution en Guinée, mais relève des manquements dont la présence de mineurs et d’écoliers mais aussi de militants venant de l’intérieur.

« Suite à la mobilisation de la CODENOC pour l’accueil chaleureux du Président de la République, ce jeudi 31 octobre 2019, l’observatoire citoyen de la gouvernance et de la redevabilité (OCGR) a remobilisé ses observateurs locaux sur le terrain pour veiller au bon déroulement de la manifestation, prévenir et documenter toute forme de violence et de s’assurer du respect des droits humains. Conformément au programme de la manifestation, l’itinéraire est parti de l’aéroport jusqu’au palais du peuple.

En plus de l’objectif d’accueillir le président la République, les manifestants ont mis cette mobilisation à profit pour exprimer leur volonté en faveur d’une nouvelle constitution. Vu les informations remontées par les observateurs, cet accueil a regroupé des centaines de milliers de personnes, et s’est déroulée de façon pacifique. Cependant les observateurs ont constaté l’utilisation de quelques véhicules Administratifs, la présence de quelques mineurs dans la manifestation, la présence de certains représentants des départements ministériels et d’autres services publics, la présence de certains militants du RPG venant de l’intérieur et la présence de quelques élèves en marge de la manifestation », a indiqué, Ange Gabriel Haba, directeur exécutif de l’OCGR.

Dans ce même rapport, cette structure affiliée au conseil national des organisations de la société civile guinéenne (CNOSCG), signale quelques incidents enregistrés en marge de cette manifestation qui s’est déroulée sur l’autoroute Fidel Castro.

« En dépit du caractère pacifique de cette manifestation, quelques incidents ont été relevés, dont un cas d’accident grave à Madina SIG, dans la commune de Matam, où deux motards sont entrés en collision dont un est resté dans un état critique, et d’autres accidents moins graves qui ont fait 9 cas de blessures légères. A cela s’ajoute l’interpellation de quatre observateurs et qui ont été libérés après plusieurs heures de détention », a ajouté Ange Gabriel Haba.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39