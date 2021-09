Recueillement au cimetière des martyrs à Bambeto : le FNDC salue un acte symbolique

La coordination nationale du FNDC a suivi la visite du président du CNRD au cimetière des martys de la démocratie à Bembeto.

La coordination nationale du FNDC salue cet acte hautement symbolique qui le réconforte et qui donne espoir aux familles des victimes et au peuple de Guinée pour la réhabilitation des martyrs de la démocratie.

La justice étant “la boussole” du CNRD, la coordination nationale du FNDC espère que cet acte du président du CNRD sera suivi par l’organisation d’un procès juste et équitable afin que les responsables des violences répondent de leurs actes, mettant ainsi fin à l’impunité dans notre pays.

Ensemble Unis et Solidaires, Nous Vaincrons !

La coordination nationale du FNDC