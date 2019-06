Recherche et sauvetage en mer : l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) renforce les capacités africaines dans le Golfe de Guinée 

Le 17 Juin 2019, s’est ouvert à Abidjan, un stage de formation sur « Recherche et le Sauvetage » en mer (SAR).

Réunis à l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM), plusieurs personnels venus de différentes administrations des pays du Golfe de Guinée prennent part à cette formation organisée par l’Institut de Sécurité Maritime Interrégional (ISMI) et financée par la FRANCE. Pendant cinq jours (17 au 21 Juin 2019), les participants du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie, du Ghana, du Libéria, du Togo et de la Côte d’Ivoire, bénéficient de l’expertise de plusieurs formateurs dont celui du formateur principal du stage, M. ALBARET Jean-Pierre Expert SAR, Enseignant à l’Ecole Nationale de la Sécurité et de l’Administration de la Mer de France.

Dans son allocution d’ouverture, le Directeur de l’ISMI a rappelé la récurrence des actes de criminalité et des accidents en mer. Plusieurs exemples et en particulier celui des récentes attaques contre deux tankers dans le Golfe d’Oman le 13 Juin 2019, ont permis d’illustrer les insuffisances des Etats en matière de recherche et sauvetage en mer (SAR). C’est donc à juste titre souligne le Directeur, que l’ISMI organise ce stage de niveau1 dont l’objectif est de donner aux stagiaires les aptitudes basiques en matière de recherche et sauvetage en mer (SAR). Il faut souligner que ce stage de niveau1 sera suivi d’autres stages d’approfondissement et de perfectionnement pour une plus grande professionnalisions des cadres intervenant dans la recherche et le sauvetage en mer (SAR) dans les différents pays.