Réconciliation entre Konaté et Dadis : réactions des citoyens

🛑Par Mandian Sidibé🛑RÉACTIONS DES GUINÉENS AU LENDEMAIN DE LA RÉCONCILIATION DE SÉKOUBA KONATÉ AVEC DADIS CAMARA PAR LE COLONEL-PRÉSIDENT MAMADI DOUMBOUYA

Dans son habituel élan de patriotisme, le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, a lancé un vaste programme de pardon et de réconciliation. Les images du Capitaine Moussa Dadis et du Général à la retraite Sekouba Konaté, main dans la main, se congratulant, confortent les Guinéens dans leur espoir de se regarder désormais en frères et sœurs et non en ennemis. En témoignent ces voix qui viennent de la rue et qui constituent l’onction populaire, approuvant cette démarche salutaire du Messager divin en Guinée, qui n’est autre que l’enfant prodige de Kankan Nabaya, Laye Madi Doumbouya, pour les intimes. Suivez !

LES RÉACTIONS

ADAMA DIALLO, ÉTUDIANTE DIPLÔMÉE : « Ce qui s’est passé au Palais entre le Président Doumbouya et deux de ses prédécesseurs peut paraître anodin. Mais c’est très symbolique. On ne pouvait réussir aucun processus de réconciliation sans ces deux anciens chefs d’Etat. Leur mésentente avait creusé un grand fossé même dans l’armée. Aujourd’hui cette rancoeur appartient au passé ».

NABY MOUSSA YATTARA, HOMME D’AFFAIRES : « L’histoire retiendra que le Colonel Doumbouya a joint l’acte à la parole en initiant cette réconciliation. Ce qui s’est passé sous la transition du CNDD était grave. Aujourd’hui les deux hommes, Dadis et Konaté, ont fait preuve de grandeur d’esprit à travers leur discours. Mais tout cela à été rendu possible grâce à la grandeur d’Homme d’Etat du Président Mamadi Doumbouya ».

JEAN BAPTISTE LOUA, MENUISIER : « Je suis de Koulé, le village d’origine du Capitaine Dadis. Lorsque j’ai appelé mon père au téléphone, après la cérémonie de réconciliation, il m’a dit qu’à Koulé et dans tout N’Zérékoré, tout le monde est content du retour de Dadis Camara en Guinée. Il y a eu beaucoup de promesses stériles qui ont été faites pour son retour sous l’ancien régime. Mais, malheureusement, il y avait un grandissime manque de volonté politique. La réconciliation des deux frères d’armes et anciens collaborateurs, le Général Sekouba Konaté et Dadis, sous la clairvoyante direction du Colonel Mamadi Doumbouya, est un bon signe de décollage sur tous les plans pour toute la Guinée ».

MAMADI CISSÉ, JEUNE LEADER : « Ces images materialisant la réconciliation de Konaté et de Dadis se passent de commentaires. C’était émouvant. Elles résument la ligne directrice du CNRD et son Président. Le Colonel Mamadi Doumbouya avait annoncé qu’il allait remettre les Guinéens ensemble. Et là, cet exemple est éloquemment évocateur. Puisse Dieu éclairer la voie empruntée par notre digne frère le Colonel Mamadi Doumbouya. Amen ! ».

Sans commentaires !

Propos Rassemblés par Mandian SIDIBE

Journaliste, Directeur Général de l’Office Guinéen de Publicité