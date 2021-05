Réconciliation nationale : le ministre KKB va parrainer une conférence sur le rôle de la Presse Africaine

L’Union des journalistes de la presse libre africaine (UJPLA) va organiser sous le parrainage de M. Kouadio Konan Bertin ( KKB) une conférence internationale à Abidjan sur le thème : “Le rôle de la presse africaine dans les processus de réconciliation nationale”.

C’est ce qui ressort d’une audience que le ministre ivoirien a eue le lundi 10 mai à son cabinet avec notre compatriote et confrère Yao Noël, Président de cette organisation de médias à vocation panafricaine créée le 18 août 2020 et regroupant des journalistes de plusieurs pays du continent.

Pour l’Ujpla qui œuvre pour la liberté de la presse et l’intégrité des journalistes dans un environnement sécurisé, la réconciliation nationale est un facteur de cohésion et de sérénité en vue du libre exercice par les professionnels des médias de leur métier .

Au cours de la conférence, les acteurs de la presse vont échanger des expériences de réconciliation dans des États qui ont connu des situations de crise. Il est également prévu que les journalistes qui viendront de divers pays Africains, vont discuter avec leurs collègues et confrères ivoiriens sur les moyens de contribuer au processus de réconciliation nationale.

Au terme de 48 heures que dureront les travaux , une déclaration dite ” L’APPEL D’ABIDJAN POUR LES MÉDIAS ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE” sera adoptée pour servir de canevas pour l’action des journalistes nationaux et étrangers afin de soutenir les actions de cohésion et de paix.

Pour le ministre KKB, “cette initiative des journalistes africains regroupés au sein de l ‘Ujpla est positive. Elle est à saluer et à accompagner dans une optique générale d’apaisement et de réconciliation nationale dans nos pays. “

Aussi a t-il accepté d’accorder son parrainage à cette importante conférence prévue pour se tenir dans notre capitale économique dans la seconde moitié du mois de juin 2021.

Par Jean-Claude Django (in Le Populaire)