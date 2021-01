Reconduction de Kassory à la Primature : ‘’c’est l’homme qu’il fallait’’ (Makanéra)

Dans un décret publié dans la soirée de ce vendredi, 15 janvier, à la télévision nationale, le président Alpha Condé qui entame un troisième mandat de six ans a reconduit Ibrahima Kassory Fofana à la tête du gouvernement.

Interrogé sur la question, l’ancien ministre de la Communication, Alhoussény Makanéra Kaké pense que le chef de l’Etat ne s’est pas trompé.

« D’abord, c’est un sentiment de satisfaction qui m’anime. Le Président de la République a pris tout son temps et il a été guidé par Dieu. Il a choisit l’homme qu’il fallait à cette place. Sans démagogie, ce monsieur (Ibrahima Kassory Fofana) est de loin le premier des premiers ministres depuis l’indépendance de la Guinée jusqu’à nos jours. Par rapport à la compétence surtout, c’est lui qui a pleinement joué son rôle. Pour moi, depuis la diffusion de ce décret, je suis convaincu que le gouverner autrement est devenu une réalité. Parce que le monsieur est caractérisé par une hauteur de vue et une grandeur d’âme sans limite. C’est pourquoi je demande à tout le peuple de Guinée de l’accompagner par leurs bénédictions et leurs prières pour que le couple Alpha Condé-Kassory puisse poser des actes qui défieront l’espace et le temps et faire de notre pays, une nation émergente, pourquoi pas la locomotive de la sous-région. Je voudrais enfin remercier le Président de la République et lui exprimer toute ma gratitude pour avoir fait un bon choix, un choix qui satisfait tout le peuple de Guinée et surtout qui est important pour le peuple de Guinée. »

Youssouf Keita

