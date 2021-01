Reconduction de Kassory à la Primature : ‘’c’est l’un des meilleurs choix’’ (Kory Kondiano)

La reconduction d’Ibrahima Kassory Fofana à la tête du gouvernement intervenue ce vendredi, 15 janvier 2021, continue d’être commentée dans la cité. Pour l’ancien président de l’Assemblée nationale et actuel Haut Représentant du Chef de l’Etat, Claude Kory Kondiano, ce choix du président Alpha Condé est l’un des meilleurs choix.

« Je crois que c’est l’un des meilleurs choix que le président Alpha Condé ait fait depuis qu’il est à la tête de ce pays. C’est le meilleur choix parce que Kassory est un homme propre dans la tête, un homme loyal, un homme qui obéit aux principes qu’il faut pour avoir des rapports normaux de coopération entre subordonné et son chef, il a toutes ces qualités. Deuxièmement, c’est un homme qui s’est formé à l’université, mais il s’est aussi surtout formé sur le tas. Parce que la formation solide, c’est ça. Lorsque vous avez la formation théorique doublée de la formation pratique, vous allez être l’un des meilleurs. Et Kassory Fofana est de cela. Il est loyal, il est sincère et il peut tout faire pour avoir des rapports normaux avec le Président de la République de nature à promouvoir la paix politique, la paix sociale de nature à travailler et à faire travailler. Kassory est un homme qui sait faire travailler les collaborateurs et je suis sûr que le fait que le président l’a retenu, va lui permettre de faire en sorte que ceux qui sont autour de lui, vont travailler comme il faut pour l’accompagner afin de lui permettre d’exécuter tous ses projets qui sont en chantier. »

Youssouf Keita