Reconduction des ministres : ‘’nous ne sommes pas surpris’’ (Mamby, coordinateur RPG Kankan)

La quasi-totalité des ministres de l’ancien gouvernement sont en train d’être reconduits à leurs différents postes par le président Alpha Condé. Au sein du RPG arc-en ciel, ces reconductions semblent faire des frustrés. Quand est-il de la coordination dudit parti à Kankan ?

Pour répondre à cette question, notre correspondant basé dans la localité est allé à la rencontre ce lundi, du coordinateur régional du RPG dans le Nabaya.

Zenab Dramé, Mouctar Diallo ou encore le Pr Amadou Bano Barry, sont entre autres quelques uns des ministres reconduits à leurs postes dans ce nouveau gouvernement de la quatrième république. Mamby Camara, coordinateur régional du RPG arc-en ciel à Kankan, pense que ces ministres ont fait leur preuve et ajoute ne pas être surpris de leur reconduction.

« Gouverner autrement, beaucoup ont interprété ce slogan du président. D’aucun ont pensé qu’il va changer tout le gouvernement, mais gouverner autrement ne veut pas dire changer tout le monde. il a nommé beaucoup d’anciens qui ont fait effectivement leur preuve à ses cotés. Nous sommes fiers que ces ministres soient reconduits parce que nous les avons vu sur le terrain et c’est pourquoi nous ne sommes pas surpris que beaucoup d’anciens ministres soient reconduits à leurs postes. »

Selon les rumeurs, c’est la nomination de la jeune ministre Zenab Dramé qui aurait créé tout ce rififi. Mais Mamby Camara pense plutôt que c’est le ministre de la jeunesse qui aurait mis le feu à la poudre et laisse entendre qu’il y a des frustrés au sein du parti.

« La jeunesse ne s’est pas levée contre Zenab Dramé, personne n’a la preuve de son détournement. Vous vous pensez que 200 milliards de francs guinéens peuvent disparaitre comme ça ? Et ce que moi j’ai entendu, c’est plutôt le ministre de la jeunesse qui voudrait avoir un autre poste qui fait quelques agissements. Vous savez chaque nomination fait des frustrés et cela n’a pas commencé par le RPG. Le RPG est un grand parti et quelque soit le choix, il y aura des frustrés, moi je ne suis pas frustré. Vous savez que tout le monde aspire à être ministre mais moi je reste derrière le professeur Alpha Condé en qui je fais entièrement confiance », a-t-il laissé entendre.

En signe de dernier mot, le coordinateur régional du RPG à Kankan lance ce message à l’endroit de la coordination dudit parti à Conakry.

« Ceux qui s’agitent à Conakry, je leur dit tout simplement qu’on ne peut pas faire confiance et l’attaquer sur un autre front, donc chacun n’a qu’à patienter, car nous voulons le développement de la Guinée », a-t-il dit.

Selon plusieurs indiscrétions, les membres du parti au pouvoir demanderaient la démission pure et simple de la ministre Zenab Dramé, qui se trouve mêlée à une affaire de présumé détournement.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

+224 623770609