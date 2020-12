Reconnu chef de file de l’opposition, Mamadou Sylla félicité par son groupe Alliance patriotique

Le chef de file de l’opposition parlementaire –officiellement reconnu- Elhadj Mamadou Sylla a reçu ce lundi les félicitations de son groupe parlementaire Alliance Patriotique à son domicile à Dixinn Bora, en banlieue de Conakry.

Avec ses pairs députés, Mamadou Sylla qui annoncé qu’il s’opposera autrement a échangé sur « les enjeux politiques, économiques et sociaux de la Nation et les axes prioritaires, des contributions et suggestions à faire pour la paix, la Concorde et le bien-être des populations guinéennes ».

