Reconnu chef de file de l’opposition, Mamadou Sylla réagit : ‘’c’est la loi qui a été appliquée’’

Comme nous l’annoncions, le président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla a été officiellement reconnu ce samedi, 19 décembre 2020, chef de file de l’opposition par l’Assemblée nationale.

Interrogé peu après cette reconnaissance officielle, il s’est exprimé en ces termes :

« Je suis très satisfait. Normalement, depuis huit (8) mois ça devrait être fait. Mais, il n’est jamais tard pour faire du bien. Aujourd’hui, c’est la loi qui a été appliquée, car cette loi a été votée depuis 2014. Comme on le dit souvent, chaque à son temps et aujourd’hui, c’est bien faite. Et bientôt je vais nommer mon cabinet et l’équipe qui sera mise en place sera officiellement présentée à toute la presse (…) On va établir un lien avec le chef de l’Etat pour qu’à chaque fois, qu’il nous reçoive pour parler de ce qui va et de ce qui ne va pas… »

Youssouf Keita