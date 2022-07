Reconstruction de la route à Sonfonia Gare : les travaux traînent, usagers et riverains s’en plaignent

Rencontré sur le chantier, l’ingénieur dit ne pas être habilité à définir une date butoir par faute de pluie.

« Vous savez, quand il pleut, ce n’est pas facile de travailler. Donc on ne peut pas définir la date exacte de la fin des activités pour le moment », décline ce travailleur.

Pendant ce temps, sur ce tronçon, c’est un véritable calvaire pour les pauvres usagers. Ibrahima Diallo témoigne en ces termes : « En principe, je dois bouger aux environs de 07h pour être dans mon lieu de service après une heure de trajet. Mais actuellement comme vous le constatez, je me lève très tôt, au plus tard à 6h pour prendre entre 2 à 3 heures de trajet pour le même trajet entre Kagbelen et Madina. Economiquement, tout mon argent rentre dans le carburant et je suis tout le temps malade après cette longue file et les bousculades entre motards ».

Non loin de là, Aicha Touré, vendeuse, nous témoigne également par rapport à la récurrence des accidents depuis le début des travaux.

« Depuis qu’ils ont commencé les travaux ici, vraiment on souffre. Chaque jour, les piétons font tomber nos marchandises en passant et on est obligé de pardonner ou de nous embrouiller avec eux », dit-elle, avant de poursuivre: « pour nous-mêmes c’est mieux. Chaque jour que Dieu fait, on a des cas d’accident ici sur place. Ça peut être une voiture qui percute les passants ou même ils sont coincés entre les murs par les voitures. Ça ça ne finit pas à Sonfonia ici », s’indigne cette vendeuse.

Economiquement parlant, Alpha Oumar Barry, père de famille, conducteur de moto taxi voit sa recette diminuer de 50% environ. « Moi, avant je pouvais travailler entre 150.000 fg et 200.000 par jour. Maintenant ma recette a trop diminué. Difficilement j’ai 100.000 à cause des travaux qui n’avancent pas ici. Tu marches durant toute la journée dans les bouchons, après c’est pour te retrouver avec seulement la recette et tu ne peux rien garder. Vraiment je suis fatigué », nous fait savoir ce conducteur.

A l’image des travaux de Sonfonia, de nombreuses routes, notamment celles de Entag et de KM 36 avancent à pas de caméléon sous la supervision de la société Djura Maritec Constructions. Ce qui cause beaucoup de désagréments aux usagers, surtout pendant cette saison pluvieuse.

Mariame Mayi Cissé