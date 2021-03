Recrudescence de la Covid-19 à Ratoma : Dr Ben Youssouf Keita croit savoir les raisons

La commune de Ratoma occupe la première place des cas positifs de covid-19. C’est ce qu’a déclaré récemment le directeur général adjoint de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, Dr. Bouna Yattassaye, de passage dans une émission télévisée à Conakry. Mais pourquoi cette commune est dans la ligne de mire de l’ANSS et que certains de ses quartiers comme Sonfonia, Lambanyi, Nongo, Kipé pour ne citer ceux-là sont considérés comme les plus touchés par la deuxième vague de cette pandémie ?

Selon l’honorable Dr. Ben Youssouf Keïta, cette recrudescence s’explique par deux raisons fondamentales. « La première: ce sont des nouveaux quartiers, des quartiers périphériques où il y a la promiscuité élevée. La deuxième : avec les déguerpissements qu’il y a eu lieu au niveau de Kaporo-rails et la flambée des prix des locations de maisons, beaucoup tendent à aller vers la périphérie de Conakry. Et la périphérie de Conakry commence généralement par la haute banlieue. Lambanyi, Sonfonia, ensuite vous avez Cimenterie, Kagbélén jusqu’à ce que ce soit Dubréka d’un côté ou Coyah de l’autre côté. C’est là où il y a une forte concentration de la population. Et généralement les mesures barrières ne sont pas respectées. Avec cette promiscuité, avec le manque du respect des mesures barrières, obligatoirement ça s’explique qu’il y ait la recrudescence », a-t-il expliqué.

Mais au-delà de ces quartiers cités plus haut, l’ex-président de la commission santé de la 8ème législature alerte la population sur la menace qui guette le pays.

« Sur le plan scientifique, la nouvelle forme de coronavirus est là actuellement. Elle n’est pas officiellement déclarée, mais nous en tant que praticiens, nous le savons. Et elle est plus agressive. Raison pour laquelle elle attaque les jeunes, même les enfants. Et elle est plus contagieuse que l’ancienne forme. Donc, ce n’est pas l’apanage d’une seule zone. En tout cas, tout Conakry est menacé et toute la Guinée est menacée si nous ne respectons pas les mesures barrières édictées par les dirigeants », alerte-t-il.

Pour donc éviter le pire, ce médecin généraliste demande aux Guinéens, chacun en ce qui le concerne, de respecter les mesures barrières édictées pour la circonstance par les professionnels de la santé. « Que la population sache que cette maladie, on ne sait pas quand elle va finir. Et cette maladie n’a pas de préférence maintenant. Elle peut attaquer même les enfants, à plus forte raison les personnes âgées. Et jusqu’à présent, ses modes de contamination que nous connaissons sont valables à travers les postillons. Et pour cela, il faut se couvrir le nez et la bouche quand vous êtes en public. Il faut éviter les cérémonies où il y a plus de 50 personnes. Il faut maintenir la distanciation. Et ceux qui sont à l’intérieur, diminuez les déplacements vers Conakry et ceux qui sont à Conakry, diminuez le déplacement vers l’intérieur », a conseillé Dr. Ben Youssouf Keita.

Yamoussa Camara

