Recrutement au sein de l’armée : ”la région de Labé enregistre 270 admis dont 48 filles” (gouverneur)

Au début, ils étaient plus de 500 candidats compétiteurs au compte de la région administrative de Labé. Au lendemain de la publication des résultats du concours de recrutement au sein des forces armées, par le département de la défense nationale ce vendredi, 17 juillet 2020, il s’est avéré que seuls 270 sont admis dont 48 filles.

Selon le gouverneur de région, parmi ces admis figurent des catégories de jeunes. « Nous avons deux catégories de jeune, nous avons les jeunes avec le Bac+ et nous avons des jeunes qui non pas le Bac. Au niveau de ceux qui ont le Bac+, ils sont au total 120 admis dont 17 filles. Pour ceux qui n’ont pas le Bac, il y a un total de 150 admis dont 31 filles. Donc, c’est la somme de ces résultats qui donne les 270 admis », explique Elhadj Madifing Diané.

Poursuivant, le premier responsable de la région administrative de Labé a affirmé : « Les enfants de cette région seront formés au centre de Kankan et de Kissidougou, tous sans exception. Ils seront séparés de leurs parents pour être dans un centre de formation. Mais une formation militaire est différente de toutes les autres formations. D’abord, on leur a demandé d’aller avec les objets de toilettes, de sports, et on leur a demandé de ne pas y aller avec de téléphone portable ou tablette. Ce qui présente déjà la nature de la formation qu’ils vont recevoir », précise le M. Diané.

Poursuivant, il a laissé entendre que l’un des objectifs de ce recrutement, c’est le rajeunissent des effectifs militaires. « D’abord, c’est un rajeunissement de l’effectif même si c’est partiel. Parce que comme Labé, toutes les régions ont eu leur quota et je suis sûr que ça dépassé les 5 mille admis parce que les communes de Conakry font partie. Ils ont tous un niveau alphabétisé en langue française, ce qui va améliorer le visage de notre armée », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+224 620 44 25 83