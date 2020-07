Recrutement au sein de l’Armée : les admis par préfecture et gouvernorat selon le DIRPA

Le ministre de la Défense nationale Dr Mohamed Diané a annoncé vendredi dans un communiqué que les résultats du concours de sélection pour le recrutement au sein des forces armées guinéennes sont disponibles dans le pays dès aujourd’hui.

Pour plus de précisions, le directeur de l’information et des relations (DIRPA) avec les Armés Aladji Cellou a sur son compte Facebook apporté des éclaircissements : “C’est un recrutement national, l’armée étant le creuset de la nation. Aucun favoritisme. Toutes les préfectures du pays sont représentées de façon égalitaire en tenant également compte du genre, avec 20% de filles. Ainsi, chaque préfecture compte 50 admis; les chefs-lieux de régions administratives (Kindia, Labé, N’Zérékoré et Kankan) totalisent chacune 70 candidats admis; les gouvernorats (Boké, Mamou et Faranah) ont 60 admis chacun; les communes de Kaloum, Dixinn et Matam 60 admis chacune; les communes de Matoto et de Ratoma ont chacune 70 admis. Ils suivront leur formation dans les différents centres retenus à cet effet par l’État-major général des Armées: Km36, Kissidougou, Kankan, Kindia et Labé”.

Mediaguinee