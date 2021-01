Recrutement dans l’Armée : important communiqué du Ministère de la Défense

Conformément aux conditions énumérées dans le précédent communiqué relatif au concours de recrutement des jeunes gens titulaires de Licence ou du Master en Langue Anglaise ou. en Informatique, le Ministère de la Défense Nationale informe que ledit concours sera organisé, au titre de l’année 2021, par la commission spéciale de recrutement mise en place à cet effet.

Les candidates et les candidats seront reçus au niveau de I·’entrée sud du camp Almamy Samory TOURE (coté corniche sud, terrain RUSSAL) 0

A I’ expiration du délai prévu pour le dépôt des dossiers de candidature, et après toute vérification, les listes des candidates et candidats retenus pour la présélection seront établies et diffusées par le Secrétariat Général de l’Etat-Major Général des Armées.

Ledit concours se déroulera en trois étapes :

Première étape: Epreuves de présélection . .

Elles se dérouleront pour les deux catégories (Langue Anglaise et Informatique) de la manière suivante:

A – Pour la catégorie Langue Anglaise: Les candidates et candidats seront soumis aux’ épreuves de grammaire du niveau intermédiaire et élevé sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) 0

B – Pour la catégorie Informatique: Les candidates et candidats seront évalués en informatique de base sous forme de questionnaire à choix multiples (QCM) et une épreuve de connaissance générale sur la conception d’un système d’information.

A l’issue des épreuves de présélection pour les deux catégories, les résultats des candidates et candidats retenus pour la sélection seront publiés par la commission spéciale de recrutement.

Deuxième étape: Epreuves de sélection

Elles se dérouleront pour les deux catégories (Langue Anglaise et Informatique) de la manière suivante:

A – Pour la catégorie Langue Anglaise: Les candidates et candidats présélectionnés passeront les épreuves ci-après:

L’Ecoute (Listining) ;

L’Ecrit (Writing) ;

Le Dialogue (Speaking) ;

La Compréhension du texte (Reading).

B – Pour la catégorie Informatique: Les candidates et candidats présélectionnés seront soumis aux épreuves théoriques et pratiques, comme suit:

a)- Epreuves théoriques:

Connaissance de base de l’architecture des ordinateurs, des systèmes d’exploitation et des réseaux;

Langage de programmation (ALGO et langage de choix) ;

Sécurité informatique.

b)- Epreuves pratiques:

Conception du Système d’Information et Base des Données;

Développement Web;

Maintenance informatique;

Connaissance et expérience dans les domaines spécifiques de l’informatique.

Troisième étape: Visites d’aptitudes médicales

Les candidates et candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection, seront soumis aux visites systématiques d’aptitudes médicales. Par la suite, seuls les candidates et candidats reconnus médicalement aptes, classés par ordre de mérite, par catégorie et dans les limites des quotas fixés, seront déclarés définitivement admis pour servir au sein des Forces Armées Guinéennes.

Les dates et le lieu dudit concours feront l’objet d’un autre communiqué.

Conakry, le 05 janvier 2021

Ministre d’Etat

Docteur Mohamed DIANE