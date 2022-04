Récup biens de l’Etat : « celui qui a un décret de déclassification signé du président de la République, on va le laisser » (gouverneur Kankan)

Depuis sa prise de pouvoir le 05 septembre dernier, le comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) a posé plusieurs actions dont la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat. Après Conakry, ces opérations de récupération sont en passe d’être lancées dans la région administrative de Kankan. C’est du moins ce qu’a fait savoir mercredi dernier. le gouverneur de ladite région administrative. Selon Aboubacar Diakité, le président de la transition le colonel Mamady Doumbouya a été clair, donc il appliquera les instructions à la lettre et sans état d’âme. Pour cela, il invite les uns et les autres à libérer les domaines de l’Etat avant la fixation d’un délai. Intégralité de son intervention…

Celui qui sait qu’il a un décret de déclassification signé par le président de la république, quel que soit le président ça peut être Ahmed Sékou Touré, ça peut être Lansana Conté, ça peut être Pr Alpha Condé, mais que ça soit un décret qui dit que ce domaine était pour l’Etat mais ça revient au privé, celui qui envoie ce document on va le laisser. Mais, le titre foncier, le plan de masse et l’attestation de vente ne constituent pas des documents pour nous arrêter dans la récupération des domaines de l’Etat.

« Nous sommes là ce matin pour une réunion de restitution au niveau de tous les services concernés par l’actualité qui est à la Une avec CNRD, la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’État. Nous avons été convoqués par le président de la république chef de l’État président de la transition à une rencontre à Conakry. La rencontre lui a permis de me donner des instructions qui doivent être appliquées au niveau régional comme au niveau préfectoral. A notre retour, j’ai jugé nécessaire de préparer cette rencontre pour la restitution des instructions que nous avons reçues à Conakry. Dans ces instructions, il s’agit de la récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat. Comme il s’agit de la récupération, les services de défense et de sécurité ont un rôle important à jouer, à cela vont s’ajouter les directeurs préfectoraux et régionaux du patrimoine bâti public, les directeurs préfectoraux et régionaux de l’habitat et ceux de l’environnement. Nous avons jugé nécessaire d’appeler le maire et les chefs de quartiers de Kankan pour qu’ils puissent comprendre les réalités du moment. Les chefs de quartiers des autres préfectures, quand les préfets seront de retour ils vont démultiplier les instructions au niveau de ces quartiers….

Le président de la république, chef de l’Etat, commandant en chef des forces armées, nous a instruit de récupérer tous les domaines bâtis et non bâtis de l’Etat quelque soit le prix, et cela nous allons le faire sans état d’âme, c’est pour cela tous les acteurs concernés par cette récupération sont dans cette salle (….) Le président de la république le colonel Mamadi Doumbouya, ce qu’il a commencé, il fallait lui pour faire ce travail de récupération. Nos amis les politiciens ne peuvent pas récupérer les domaines de l’Etat, parce que ça va toucher la population et c’est cette population qui constitue l’électorat des politiciens. Quand tu pars récupérer des domaines dans un quartier ou dans une ville, on va dire qu’on ne va plus voter pour toi, donc les politiciens ne pourront pas. Le CNRD, à sa tête le colonel Mamady Doumbouya, est entrain de poser des actes que les politiciens ne peuvent pas poser…

Depuis avant 1958, l’Etat avait des domaines partout dans le pays. La première transition c’était avec le CMRN, ils ont parlé mais n’ont pas agi. Après le CMRN le CNDD est venu, le président Dadis a retroussé ses manches pour dire qu’il va tout récupérer mais finalement ça n’a pu être fait, si le Colonel Mamadi Doumbouya vient et pose ces actes il faut le remercier (…) Nous on ne peut qu’appuyer ce que le président a commencé, il a déjà fait beaucoup à Conakry, ceux qui sont à Kankan vont faire aussi à Kankan, ceux qui sont à Labé vont faire aussi à Labé, ceux qui sont à N’zérékoré vont faire aussi à N’zérékoré. Mais ce qui est fondamental c’est que toute la population de Kankan doit être informée de cette récupération. Y a des domaines de l’Etat qui ont été bradés par des citoyens, peut-être que moi je ne connais pas mais ça peut se trouver dans des documents soit à la direction régionale ou préfectorale de l’habitat, ou des personnes ressources qui ont vécu depuis 1958 jusqu’à maintenant, elles savent quelle est la partie qui appartient à l’Etat et pourquoi telle ou telle personne s’en est accaparée …

Donc c’est pour informer la population que cette récupération va avoir lieu à Kankan et nous allons le faire sans état d’âme, donc tous ceux qui se sentent concernés et qui sont sur les domaines de l’Etat ou dans des bâtiments de l’Etat, c’est le bon moment de les libérer tout tranquillement avant qu’on ne vienne vous dire de sortir. Chacun sait s’il est sur un domaine de l’Etat ou non. Les gens vont venir nous dire qu’ils ont tous les papiers à savoir le plan, l’attestation de vente, le titre foncier. Normalement à la justice quand tu as le titre foncier le terrain est inattaquable mais ce n’est pas le cas pour un domaine de l’Etat. Si un domaine de l’Etat doit être déclassé c’est-à-dire quitter de la propriété de l’Etat pour être une propriété privée, il y a des documents qu’il faut fournir. Celui qui sait qu’il a ces documents, c’est-à-dire un décret de déclassification signé par le président de la république, quelque soit le président ça peut être Ahmed Sékou Touré, ça peut être Lansana Conté, ça peut être Pr Alpha Condé, mais que ça soit un décret qui dit que ce domaine était pour l’Etat mais ça revient au privé, celui qui envoie ce document on va le laisser. Mais le titre foncier, le plan de masse et l’attestation de vente ne constituent pas des documents pour nous arrêter dans la récupération des domaines de l’Etat.

Les Blancs qui étaient là, ils ont construit des magasins à Kankan mais aujourd’hui ces magasins ne sont plus pour l’Etat, les gens se sont accaparés de tous ça. Ceux qui savent qu’ils ont occupés les magasins de l’Etat, c’est le bon moment de libérer. Les bâtiments qui sont utilisés par des fonctionnaires en activité eux ils peuvent rester dans leurs bâtiments, mais les bâtiments qui sont devenus des propriétés privées, tous ceux-là là seront récupérés.

Ce que le président est en train de faire c’est pour nous, c’est bon pour nos petits-enfants sinon on va tout brader et nos enfants qui viendront ne trouveront rien. Alors qu’on a besoin de faire des écoles, on a besoin d’aménager des coins comme cimetière, on a besoin de faire des mosquées, ces domaines sont laissés dans les quartiers pour ces motifs-là, mais il y a des quartiers aujourd’hui qui n’ont pas cimetière parce que la partie qui était prévue pour ça, les gens se sont reparti et ont construit là-bas. Il y a des quartiers à Kankan ici, c’est pour l’Etat mais les gens s’entêtent et viennent construire, même si c’est tout un quartier on va ravager. Ceux qui sont dans les quartiers là, c’est le bon moment de commencer à plier les bagages. Et ça c’est valable pour Kankan, Siguiri, Kouroussa, Mandiana et Kérouané. On va donner un petit délai pour que les gens puissent sortir leurs bagages et aller où il faut aller. Il y a des gens qui vont dire qu’il faut qu’on leur dédommage, on ne va pas les dédommager parce qu’ils ne sont pas sur leurs terrains. Si tu envoies le décret on va te laisser, mais sans ça tu vas partir, même si tu as construit 15 étages on va casser, si on ne casse pas on va prendre et ça va servir à l’Etat. Le délai qu’on va fixer, ceux qui sortiront de leurs maisons avant ce délai ne seront pas humiliés, mais si tu attends qu’on vienne s’arrêter devant ta porte après le délai, même si ça trouve que tu n’as pas démonter ton lit on va prendre et jeter dehors et on ferme si c’est un bâtiment qui peut servir à l’Etat. Si c’est un bâtiment qui ne peut pas servir à l’Etat, on envoie la machine et on casse. On ne va pas casser pour casser mais on va casser pour mettre des projets de développement », assure la première autorité de Kankan, capitale de la Haute Guinée.

En attendant la deadline pour la libération des domaines de l’Etat, les populations de Kankan retiennent leur souffle.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09