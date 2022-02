Récup domaines de l’État: le procès en référé opposant Cellou Dalein au patrimoine bâti s’ouvre, mercredi

Visiblement. Cellou Dalein Diallo tient à la maison de Dixinn Port comme à la prunelle de ses yeux. Le procès en référé opposant le président de l’Ufdg au patrimoine bâti public s’ouvre mercredi 23 février, au tribunal de première instance de Dixinn à 12 heures.

Cette 1ère procédure engagée par l’opposant devant le juge des référés à travers le cabinet de Me Abdoul Kabèlè Camara pour motif de demander l’arrêt de l’exécution de la décision du patrimoine bâti qui consiste à lui retirer le domaine de Dixinn Port.

Selon l’un des avocats du champion de l’ufdg, Me Paul Yomba Kourouma, « nous avons engagé deux procédures. La 1ère c’est le référé pour la suspension de l’exécution. Et, la deuxième, c’est la contestation du propriété ».

A rappeler que Cellou Dalein Diallo a jusqu’au 28 février prochain à 10heures pour libérer la résidence qu’il occupe depuis des années à la Cité ministérielle selon le communiqué du patrimoine bâti.

Elisa Camara

