Récup domaines de l’Etat à Labé : « Cellou Dalein a dit que c’est Conté qui lui a offert le terrain et a construit sa maison »

L’annonce du président de la transition faisant allusion à la récupération des domaines de l’Etat, à l’intérieur du pays en général, polarise les débats dans la capitale du Foutah Djallon depuis. Joint au téléphone, ce lundi 18 avril 2022, dans l’émission ‘’ Grand-débat’’ de la radio Gpp Fm de Labé, le directeur régional du patrimoine bâti public, nous a confié que parmi les citoyens visés par cette récupération figurent Cellou Dalein Diallo et d’autres anciens dignitaires du pays. Mais pour le moment, c’est les concertations qui pointent à l’horizon.

« On avait fait un recensement depuis 2009. Dans toute la région de Labé, les listes existent mais pour le moment nous sommes en train de préparer les concertations

Il y a des commissions qui viendront de Conakry, qui vont s’ajouter à celles de Labé. Pour un départ, il sera question du contentieux franco-guinéen. Il s’agit là des biens laissés par les Libanais et les Français dont des citoyens se sont accaparé, sans oublier les cités étatiques sur lesquelles des citoyens ont construit. Au sein de cette commission qui sera mise en place, toutes les composantes seront représentées, comme la justice. Cette commission aura la tâche de faire la part des choses sur les domaines bâtis et non bâtis appartenant à l’Etat dans la région. Mais pour le moment, tout a été recensé, les documents existent », explique Thierno Madjou Bah.

Poursuivant, le directeur régional du patrimoine bâti public laisse entendre que même si la récupération de ces domaines de l’Etatvne n’est pas négociable, il n’est pas question de détruire les bâtiments déjà construits.

« Plusieurs quartiers sont concernés par cette récupération à Labé, comme la cité sise à Kouroula, en bas de la DPS. Toute cette zone apparient à l’Etat. Les domaines situés en bas de l’aéroport en font partie. C’est connu de tout le monde, Thialakoun également. Mais comme rien n’a été dit sur la manière dont ces domaines vont être récupérés, ou bien si ces occupants vont être maintenus, puisque à des endroits, c’est devenu des quartiers, et des habitations dignes de nom ont été construites. Dire qu’on va détruire tout ça, je pense d’ailleurs que cette fois-ci il n’est pas question de détruire, comme ça a été fait à Conakry, mais on doit savoir qu’est-ce qui appartient à l’Etat et ce qui n’appartient pas à l’Etat », précise Thierno Madjou Bah.

Dans la foulée, notre interlocuteur confirme que comme le domicile de Cellou Dalein Diallo, sis dans le quartier Tata2, d’autres anciens dignitaires qui ont construit dans cette zone sont aussi concernés.

« En ce qui concerne le domicile de Cellou Dalein Diallo, tous les citoyens de Labé, savent que cette zone où est construite cette maison appartient à l’apiculture, mais Cellou Dalein n’est pas le seul là-bas, il y a même l’ex ministre de la Défense, le général Adbourahmane Diallo, qui a construit dans cette zone, et d’autres particuliers dont certains résident actuellement en France. Cellou Dalein en personne a été même appelé au téléphone, il a dit que c’est feu le président Lansana Conté qui lui a offert le terrain, même la maison c’est le président Conté qui l’a construite pour lui. Néanmoins cette zone est visée puisque c’est répertorié par le patrimoine bâti public », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

