Récup domaines de l’Etat: « c’est un programme trouvé sur place qu’ils sont en train de respecter » (Kouyaté)

Le PEDN (Parti de l’Espoir et le Développement National) a, à l’image des autres formations politiques, tenu son Assemblée générale ce samedi 26 février 2022, à son siège national à Taouyah.

Dans son intervention le président du PEDN et ancien Premier ministre s’est exprimé sur la situation des récupérations des domaines de l’Etat et la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Sur le deuxième point, Lansana Kouyaté a fait savoir que le plus important c’est comment sauvegarder la vie des Guinéens qui est un peu menacée.

À l’en croire, il y a eu beaucoup d’injustices qu’il faut savoir corriger.

« Cette histoire des biens de L’Etat, il y a beaucoup d’éléments là-bas. Il faut prendre ai cas par cas pour savoir si les gens ont respecté les règles ou s’ils ne l’ont pas fait. Je crois que à ce jour, selon ce que j’apprends certains sont laissés de côté et on s’attaque à ceux qui sont plus poignants et ça les résultats on les aura. Moi, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je ne sais pas qui peut s’en tirer sur la base de documents qu’ils ont et qui ira jusqu’au bout de la procédure », a-t-il précisé avant d’ajouter: « il faut reconnaître que c’est d’ailleurs un programme qu’ils (les nouveaux dirigeants) ont trouvé en place qu’ils sont en train de respecter. Cela il faut le reconnaître ce cas par cas comme l’a dit le communiqué du conseil des ministres ce sera une très bonne chose ».

Poursuivant, le leader du PEDN à rappelé que le CNRD, a, après la prise de pouvoir, le 5 septembre 2021 fait savoir que la justice sera la boussole qui va orienter les Guinéens.

« Quand on doit aller à cette justice, il faut dans l’application de tout acte, qu’on respecte la loi. Parce que la justice est le résultat de l’application de tout ce qu’il y a comme système adopté par l’État pour pouvoir dire la vérité », rappelle-t-il.

Pour finir, Lansana Kouyaté de conseiller : « la liberté est pour la démocratie ce que la discipline et l’observation des lois sont pour le développement. Il n’y a pas de développement sans cette équation ».

Mamadou Yaya Barry

