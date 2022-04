Récup domaines de l’Etat/ Elhadj Safioulaye Bah, ex-préfet de Labé: « on ne peut pas se réconcilier en faisant pleurer d’autres »

On vous disait dans une de nos dépêches qu’il s’est tenu hier lundi 25 Avril 2022, dans la salle des conférences du gouvernorat de Labé, une rencontre entre le gouverneur et les autres administrateurs de sa juridiction comme les cinq préfets, le maire de la commune urbaine de Labé, les 13 sous-préfets et des maires des communes rurales, les cinq responsables des services de l’Habitat de Labé, le directeur régional du patrimoine bâti public, et les 28 présidents des conseils de quartier de Labé, avec pour objectif la mise en place des commissions devant identifier et récupérer les domaines de l’Etat bâtis et non bâtis de la capitale du Fouta-Djallon.

Présent à cette rencontre en qualité de représentant de la ligue islamique régionale, l’ancien préfet de Labé a mis en garde les nouvelles autorités, pour lesquelles la réconciliation nationale est l’un des chevaux de bataille.

« Nous savons tous que nous sommes nés et nous avons trouvé que cette terre existe. Les premiers qui sont arrivés ont occupé et ensuite les Etats se sont formés pour organiser les humains sur terre, des lois ont été prises. Nous parlons de réconciliation, on ne peut pas se réconcilier en faisant pleurer d’autres. Faisons en sorte que la Guinée, pour une fois, puisse partir du bon pied. C’est la volonté du président de la transition. Nous pourrons témoigner, nous qui sommes peut-être des anciens. En 2009 le président Dadis avait souhaité récupérer les terres, ici à Labé, il y avait un préfet et un gouverneur je ne vais pas les citer, qui se sont précipités, pour aller cocher partout, ils ont même coché la résidence du préfet, la résidence du gouverneur (rire), parce qu’il fallait détruire. Imaginez que quelqu’un vienne, ne connaissant pas, il voit une croix indiquée et qu’il détruise. Ce fut le cas aussi au campement à Kouroula, donc nous ferons preuve de sagesse dans les décisions que nous prendrons pour ne pas faire du tort à qui que ce soit. Actuellement la Guinée est en refondation », rappelle Elhadj Safioulaye Bah.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83