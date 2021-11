Récupération des biens de l’Etat guinéen: quand les coupables se victimisent (Mandian Sidibé)

🛑Par Mandian Sidibé🛑TRANSITION / COURAGEUSE ET LOUABLE DÉCISION DE RÉCUPÉRATION DES BIENS IMMOBILIERS DE L’ÉTATGUINÉEN : QUAND LES COUPABLES SE VICTIMISENT….

EN VÉRITABLE CHEVALIER DE LA RÉPUBLIQUE, LE COLONEL DOUMBOUYA REDORE LE BLASON DE L’ÉTAT

En apparaissant sur la scène publique, ce dimanche historique du 5 Septembre 2021, à la grande et agréable surprise générale, les forces de défense et de sécurité guinéennes, pilotées par Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya, à la manière des Prophètes, étaient porteuses de messages divins, destinés à la libération effective du vaillant Peuple de Guinée du carcan d’une bien triste série de gouvernances catastrophiques, depuis soixante-trois ans.

Le tout premier acte à poser, pour la facilitation et la réussite de cette historique entreprise, porte sur la refondation de la Nation Guinéenne, afin de remettre notre pays dans l’arène des pays normaux, pour le plus grand bonheur de son Peuple martyr. Le premier coup de pioche de ce chantier constitue, à n’en pas douter, la réhabilitation de l’Etat dans ses legitimes droits, parmi lesquels figure en bonne place le patrimoine bâti public.

Autant les citoyens ont droit à la justice, autant l’Etat en a pleinement droit, notamment lorsque les biens de l’Etat sont spoliés ou confisqués avec arrogance et mépris. Eh oui, la justice demeurera la boussole illuminant l’immense chantier qui attend le CNRD, sous la clairvoyante direction de son Président, le Colonel Mamadi Doumbouya, la toute nouvelle fleur scintillante de gloire, de grandeur, de noblesse dans la plénitude de la liberté et de la dignité pour lesquelles la Guinée a préféré son indépendance le 2 Octobre 1958 à l’opulence dans l’esclavage.

C’est une fierté pour les Guinéens de voir les nouvelles autorités, fermement et résolument fidèles à leur noble engagement de remettre la Guinée sur les rails de la normalité, seule condition fondamentale de notre acceptation par la Communauté Internationale. On ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs. Ceux qui se victimisent à présent narguaient récemment le vaillant Peuple de Guinée : la roue tourne.

Tous les Guinéens épris de paix, de Démocratie, de développement et de justice, se doivent, loyalement et fièrement, d’accompagner le Colonel Mamadi Doumbouya dans la conduite de son ambitieux programme de normalisation de notre pays. La réussite de la gigantesque opération de récupération des biens publics confisqués depuis l’indépendance dépendra de la qualité de l’accompagnement des nouvelles autorités par les Guinéennes et Guinéens de toutes obédiences confondues.

Ceux qui ne soutiendront pas cette voie-boussole, sont justement les éléments qui ont constitué l’armée de destruction, les Vampires de la République et de la Nation entière. Seulement, ces ennemis du Peuple doivent souffrir de comprendre qu’un enfant élevé par la foudre n’éprouve aucune crainte au rugissement d’un lion.

Le CNRD et le Colonel Mamadi Doumbouya sont consacrés à doter la Guinée d’institutions fortes pour éviter que d’éventuels hommes forts prennent encore la Guinée et les Guinéens en otage. Aucune clameur publique ne saurait détourner l’Homme providentiel du 5 septembre 2021 de la noble trajectoire qu’il s’est volontairement imposée pour sortir la Guinée de la torpeur qui n’a qu’injustement trop duré…

Mandian SIDIBE

Journaliste, Ancien Directeur Général de la radio « Planète FM »