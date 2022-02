Récupération des biens de l’Etat : « il n’y aura jamais de recul » (col. Amara Camara)

Comme du berger à la. bergère. Le ministre secrétaire général à la Présidence de la République colonel Amara Camara n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour dire à Cellou Dalein Diallo de l’UFDG et Sidya Touré de l’UFR que le CNRD ira jusqu’au bout dans la récupération des biens de l’Etat. Ces derniers avec d’autres dizaines de concernés sont sommés par le patrimoine bâti public de libérer les domaines qu’ils occupent à Dixinn au plus tard le 28 février prochain à 10 heures.

Dans une communication polie mais ferme, le gardien du temple de la Présidence a rappelé jeudi qu’il est inconcevable que l’Etat guinéen reste sans biens.

« (…) Cette invite qui a été lancée de libérer les bâtiments, je voudrais que ça soit compris par ceux qui ont reçu des invitations comme n’étant pas d’actes d’humiliation ou de dépossession. C’est plutôt des actions de salut public auxquelles eux tous devraient adhérer et accompagner. Il est important de rappeler qu’il faut laisser quelque chose intact à la Guinée. Les biens publics font partie de ceci. (…) La ligne de conduite de récupération des biens de l’Etat reste maintenue et sera maintenue. Elle fait partie des points autour desquels le CNRD laissera un bilan. Ce bilan enfin, on le fera, mais il n’y aura jamais de recul, on ira jusqu’au bout de la procédure », assure le porte-parole de la Présidence colonel Camara qui était, avec le ministre de l’Habitat Ousmane Gaoual Diallo, invité du journal de 20h30 de la télévision nationale.

Elisa Camara