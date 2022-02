Récupération des biens et domaines de l’Etat : le FNDC dit constater que le CNRD a tendance à se substituer à la justice et au gouvernement

🔴Communiqué🔴La Coordination nationale du FNDC suit avec attention la décision prise par le CNRD de procéder à la récupération des biens et domaines publics de l’État. La Coordination nationale du FNDC soutient toute démarche de récupération des biens et domaines publics de l’État acquis par des particuliers en violation des lois de la République. La Coordination nationale du FNDC rappelle au CNRD que cette opération de récupération des biens et domaines publics de l’État doit être la conséquence d’une décision de justice dans le traitement de chaque cas. La Coordination nationale du FNDC constate que le CNRD a tendance à se substituer à la justice et au gouvernement dans la conduite de cette initiative de récupération des biens et domaines publics de l’État. À cet égard, la Coordination nationale du FNDC invite le CNRD de bien vouloir éviter de faire entorse à la loi dans la conduite de cette opération, car aucune situation, exceptionnelle soit-elle, ne peut justifier la violation des droits des citoyen.nes guinéen.nes. La Coordination nationale du FNDC invite les ministres de la Justice, de l’Urbanisation et de l’Habitat à tout mettre en œuvre pour normaliser cette opération de récupération des biens et domaines publics de l’État. Ensemble unis et solidaires, nous vaincrons !

Conakry, le 17 février 2022.

La coordination nationale du FNDC