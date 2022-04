Récupération des domaines de l’Etat à Boké : le préfet mobilise ses sous-préfets

En application de la décision du président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya à récupérer les bâtis et non bâtis de l’Etat, le préfet de Boké, Colonel Sény Sylver Camara a eu ce mardi 19 avril 2022, une réunion de concertation avec les sous-préfets de Boké.

A ses interlocuteurs, le préfet a invité les sous-préfets à aider l’Etat à récupérer ses biens dont il a été injustement dépouillé.

Chaque sous-préfet, précise Sény Sylver Camara, a non seulement le devoir de sécuriser les citoyens et leurs biens mais aussi et surtout de veiller au patrimoine de l’Etat dans l’intérêt supérieur de la nation.

Une manière d’aider le gouvernement à améliorer le cadre de vie de ses ministres et ses cadres administratifs.

Abordant le volet Assises nationales en cours sur l’ensemble du territoire national, le préfet de Boké a indiqué que ces assises foraines qui n’ont rien avoir avec la politique, permettront aux Guinéens de se dire la vérité et nous pardonner.

« Consolider les Relations entre les Sociétés minières et les communautés riveraines et respecter les droits des populations des zones impactées », sont entre autres sujets débattus par le préfet et ses interlocuteurs.

Précisant que les données ont changé au niveau des entreprises minières, le premier responsable de la préfecture de Boké se dit déçu du comportement de certains responsables des Relations Communautaires des sociétés minières évoluant dans sa juridiction géopolitique.

Mamadouba Camara