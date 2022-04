Récupération des domaines de l’Etat à Labé : le gouverneur met en place les différentes commissions

Le processus de récupération des domaines bâtis et non bâtis dans la région administrative de Labé prend forme petit à petit. Au cours d’une rencontre tenue ce lundi 25 avril 2022 dans la salle des réunions du gouvernorat, sous la présidence du premier magistrat de la région (gouverneur), les différentes ont été mises en place.

Cette rencontre qui a connu la présence des cinq (5) préfets de la région de Labé, du maire de la commune urbaine de Labé, des 13 sous-préfets et des maires des communes rurale, les cinq (5) responsables des services de l’habitat de Labé, le directeur régional du patrimoine bâti public et les 28 présidents des conseils de quartier de Labé.

Dans son speech, le gouverneur laisse entendre : « En ce qui concerne pour se travaille de récupération, il s’agit entre autres : des bâtiments issus du contentieux franco-guinéen, construction et occupation privée sur le domaine de l’Etat, réserve foncière de l’Etat, domaine public, privé et naturel. Cette présente rencontre tient lieu d’information pour tout un chacun et les commissions seront constituées à cet effet. Nous retiendrons pour le moment trois grandes commissions dont la commission d’identification et de récupération, commission chargé d’examiner le fichier du contentieux franco-guinéen, commission chargé d’examiner les constructions privée sur les domaines de l’Etat. J’invite les membres des différentes commissions de faire un travail professionnel et d’éviter du tort aux gens », a exhorté Colonel Robert Soumah.

De son côté, Ibrahima Kaba, inspecteur régional de l’Urbanisme de la Moyenne Guinée, est revenu sur le cas particulier de sa juridiction. « Par rapport au réserve foncière, je ne pense pas qu’il y a de problème à ce niveau à Labé. Puisque ces réserves ont été identifiées par nous et immatriculées. Pour le moment, il n’y a pas d’empiétement à ce niveau. C’est seulement au niveau des cas dont le gouverneur a fait allusion, et surtout des projets qui sont arrivés à termes dont les investissements sont partis ailleurs et non dans le portefeuille de l’Etat », rappel Ibrahima Kaba.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83