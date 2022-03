Récupération des domaines de l’État : le domicile de Cellou Dalein Diallo démoli ce samedi

Alors que l’affaire est pendante devant le tribunal de première instance de Dixinn, le domicile privé du président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Dixinn a été démoli ce samedi 26 mars 2022. L’opération s’inscrit dans le cadre de récupération des domaines de l’État.

A travers une transmise à la presse, Cellou Dalein Diallo a décrit comment les opérations de démolition de son domicile se sont déroulées.

« Alors que le dossier est encore en cours d’instruction au niveau de la Justice, les autorités ont fait démolir mon bâtiment de Dixinn et ses annexes ce samedi 26 mars 2022.

Selon les voisins, ce sont d’abord une dizaine de pickups de gendarmes et de policiers qui sont venus stationner devant la concession. Ensuite, des techniciens de EDG sont passés pour débrancher le courant et isoler les bâtiments. Après, une plateforme transportant un engin de terrassement est venue débarquer l’engin devant la concession.

L’engin de terrassement, accompagné de policiers et de gendarmes, est entré dans la concession et a procédé à la démolition de la maison et de ses annexes qui ne sont plus que des amas de gravats », a expliqué Cellou Dalein Diallo.

Pas plus tard qu’hier, l’affaire opposant le patrimoine bâti public à Cellou Dalein a été renvoyée en avril.

Cette opération de démolition s’est déroulée alors que le président de l’UFDG est en mission à l’étranger .

Sadjo Bah

625016669