Récupération des domaines de l’Etat : le « réveil sélectif » du Barreau de Guinée

Cinq mois après le putsch du 5 septembre dernier, le Barreau de Guinée se réveille finalement pour demander le respect des procédures liées au déguerpissement. Un réveil qui coincide avec la sommation faite aux très riches et autres politiques de libérer au plus tard le 28 février prochain à 10 heures les domaines qu’ils occupent depuis des années. Une sortie que beaucoup appellent de « réveil sélectif ». Dans une déclaration faite ce jeudi 17 février, le barreau de Guinée désapprouve la décision du Comité National pour le Rassemblement et le Développement (CNRD), l’organe central de la transition, concernant la gestion du domaine public. Les avocats s’insurgent et condamnent tout procédé non prévu par les textes de lois, notamment les communiqués (du CNRD).