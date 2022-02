Récup des domaines de l’État : l’UPP apporte sa solidarité à Cellou et Cie et demande d’éviter les dérapages et l’improvisation

La Coalition de l’Union des Partis Politiques (UPP) a tenu une session ordinaire ce lundi 21 février, au siège du parti PUP, à la Camayenne, en présence de ses membres.

Aux cours des échanges du jour, plusieurs points ont été abordés notamment ceux qui dominent l’actualité nationale : le cadre de dialogue entre partis politiques mais aussi avec les autorités de la transition. Sur ce, l’UPP dit être disposée à faire des études et des propositions concrètes allant dans le sens du renforcement de l’unité, de la paix en vue de donner toutes les chances afin que cette transition soit une réussite et une transition apaisée.

Dans le compte-rendu fait par le Président du parti ARENA et porte-parole de cette coalition, la plateforme UPP constate un sentiment d’inquiétude et des préoccupations de plus en plus renforcées de la part des citoyens. Ils ont également tenu compte de la préoccupation liée à un certain nombre de cadres politiques visés par la récupération des domaines et biens de l’Etat et dans l’affaire de Air Guinée.

« Je veux parler précisément de Elhadj Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré, Elhadj Mamadou Sylla et d’autres. Nous exprimons toute notre solidarité envers ces acteurs politiques. Nous souhaitons un heureux dénouement aux procédures qui les concernent sans interférence dans les procédures en cours. Nous souhaitons que tous les côtés qu’il n’y ait pas d’utilisation de force, que le dialogue, l’entente et la transparence puissent prévaloir dans le processus », a souhaité l’UPP.

Par ailleurs, l’UPP a insisté sur la nécessité de recadrer le débat et aller dans le sens du travail lié à la transition notamment sur le Conseil National de la Transition.

« Nous voudrions que tous les efforts soient concentrés dans le cadre des activités des organes de la transition pour l’élaboration d’une constitution, d’un code électoral, bref que le l’agenda de la transition soit le pont focal et la préoccupation en ce moment […] Ce pays a besoin de paix, d’unité, de cohésion. Nous avons suffisamment d’expérience, nous avons suffisamment d’atouts en terme de ressources naturelles, humaines pour nous permettre de trouver des solutions guinéennes, éviter les affrontements, éviter l’improvisation, éviter les dérapages et faire de cette transition, une chance pour la Guinée », a déclaré Sékou Koureïssy Condé, au nom de l’UPP.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08