Récupération des domaines de l’État : voici le bail de 75 ans qui lie l’épouse de Damaro à l’Etat…

Depuis la nuit dernière, le gouvernement de la transition a officialisé sa volonté de récupérer les domaines bâtis et non bâtis de l’État. Ainsi, les anciens ministres, anciens hauts fonctionnaires et présidents d’institutions dissoutes ont été sommés d’abandonner lesdits domaines.

Cependant, certains domaines bâtis de l’État font l’objet de bail entre l’État à travers son ministère en charge de l’habitat et certains preneurs sommés d’abandonner les domaines bâtis de l’État.

Votre quotidien a mis main sur un contrat de bail entre l’État et Madame Camara Hadja Mariama Ciré Kaba, qui n’est autre que l’épouse du désormais ex-président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara. Le contrat de bail était d’une durée de 75 ans avec une redevance domaniale annuelle de 12 395 000 Gnf qui pourra être révisé à l’expiration de chaque période de 5 ans, à hauteur de 25%

Ci-dessous, le contrat de bail entre le gouvernement guinéen à travers le Ministère de la Ville et de l’aménagement du territoire et Madame Camara Hadja Mariama Cire Kaba…