Récurrence des incendies à Kankan : le responsable de la protection civile en donne les raisons et énumère les difficultés de son service 

La ville de Kankan a enregistré pas moins d’une trentaine d’incendies au cours de ces trois derniers mois. Une récurrence du phénomène qui inquiète de plus en plus les citoyens. Quelles en sont donc les causes et quelles dispositions faut-il prendre en cas d’incendie ? Pour répondre à ces questions, notre correspondant basé dans la localité est allé à la rencontre du responsable de la protection civile.

La saison sèche rime généralement avec des incendies en Haute Guinée, mais ces derniers mois, ils ont pris une proportion assez inquiétante. Dans la plupart des cas, les victimes pointent du doigt l’électricité comme étant la cause des dégâts. Lieutenant-colonel Adama Condé, chef service de la protection civile de Kankan explique : « Le plus souvent il y a la malveillance, il y a l’ignorance aussi qui en est beaucoup dans la chose. Il faut surveiller ses entourages et ses installations, parce qu’il y a du courant qui provient des groupes électrogènes, ce courant-là peut apporter beaucoup de dégâts. »

Selon lui, pour éviter que le feu fasse d’énormes dégâts, des dispositions sont envisagées. Des numéros fonctionnels 24h/24 sont même mis à la disposition de la population pour la circonstance : « Quand il y a incendie, la première chose que les gens doivent faire c’est d’appeler la protection civile, parce que quand un feu se déclare à Kankan Koura et que les gens quittent là-bas pour venir jusqu’à l’ex aéroport ici pour nous alerter et on dit que le feu évolue dans le temps et dans l’espace, les dégâts seront énormes. Donc la première mesure c’est d’appeler au 610021515 ou le 610021616 »

Malgré le rôle capital que joue la protection civile pour le bien-être des citoyens, elle reste confrontée à d’énormes difficultés sur le terrain. Lieutenant-colonel Adama Condé en énumère : « La population n’a pas encore fini de comprendre. Quand nous arrivons, d’aucuns croient que c’est une baguette magique qu’on a, que du tic au tac le feu doit disparaitre, alors que ce n’est pas le cas. Quand on vient sur le terrain, ce qui a été brûlé on le laisse d’abord, on empêche la propagation du feu vers les bâtiments non touchés, mais ils ne nous laissent pas souvent le temps de travailler, et aussi quand c’est des boutiques de vente ou un lieu que les bandits suspectent, les malfrats viennent en nombre pour empêcher les gens, tel que le dernier cas au marché Dibida. Il y avait tous les bandits de Kankan qui empêchaient les gens de travailler »

Outre ce problème, des soucis il y en a également en termes d’équipement, poursuit notre interlocuteur : « Kankan est grand, 27 quartiers pour deux camions, les 2 camions sont disponibles 24/24 mais par rapport à 27 quartiers il faut qu’on mette le paquet encore. Kankan doit avoir au moins 3 à 4 postes avancés, chaque poste a besoin d’un camion, on a besoin des matériels. »

Cependant, Lieutenant-colonel Adama Condé invite d’une part la population à plus de maturité envers ses agents et d’autre part les personnes de bonne volonté à leur apporter de l’aide : « Les chefs de quartiers et responsables de jeunesse doivent sensibiliser les jeunes pour que quand ils voient l’équipe sur le terrain, qu’on les assiste bien travailler. Que les personnes de bonne volonté viennent nous aider à voir des camions, des ambulances pour la bonne marche de ce service à Kankan. »

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan

623 77 06 09