Réduction de 500 fg sur le prix du carburant : ‘’c’est quelque chose de bien’’ (Dr Saliou Bella)

La réduction de 500 fg sur le prix du carburant par le gouvernement guinéen ne fait pas rougir les partisans du régime. Parmi eux, Docteur Saliou Bella Diallo, porte-parole de la Mouvance présidentielle et leader du parti Afia.

« Le gouvernement est en train de faire son rôle, c’est en fonction de l’offre qu’on fixe le prix, ce n’est pas un problème. Le carburant c’est le problème de prix de revient et de prix de vente. Donc si au niveau international il y a une réduction, le gouvernement c’est son travail de toujours de maintenir la même marge bénéficiaire. Donc si le carburant baisse, le prix doit baisser à la pompe. Ça c’est la règle. 500fg c’est petit par rapport à 2000 fg mais, il faut aller en profondeur et voir tous les facteurs qui sont liés à ces deux mouvements. Puisque le premier mouvement c’était une hausse, et le second c’est une baisse. Il faut identifier tous les facteurs qui ont entrainé la hausse et la baisse pour pouvoir faire une analyse. 9500 fg est un rabais, c’est non négligeable, c’est quelque chose de bien » affirme Dr Saliou Bella.

Pour répondre à ceux qui fustigent cette légère réduction et qui qualifient la décision du gouvernement d’insulte au peuple de Guinée, le leader de Afia leur demande de cesser de tomber dans le démocratisme.

« Il faut que nous cessions de tomber dans le démocratisme, la démocratie c’est quelques chose de planifié, de positif. Ils peuvent faire des activités dans le sens d’une amélioration, et non pour saboter les activités génératrices de revenus pour tout le peuple, pour les citoyens qui en ont tant besoin. Que le gouvernement réduise de 500 fg par litre, si cela est possible pourquoi ne pas évoluer dans les jours à venir, dans les mois à venir, c’est selon le prix d’achat que nous fixons le prix de vente. Il faut qu’on soit raisonnable. Diminuer de 500 fg c’est quelque chose de bien. Par exemple, ceux qui ont acheté 100 litres, 500 fg c’est important, vous économiser de l’argent, c’est un rabais significatif », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

