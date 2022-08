Interpelé ce jeudi 25 août 2022, lors des rencontres entre les coalitions des partis politiques et le Médiateur de la CEDEAO, le vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), Dr Fodé Ousou Fofana a profité pour répondre à ceux qui ont recommandé dans le rapport issu des Assises nationales de réduire le nombre des partis politiques en République de Guinée.

A en croire cet ancien député de la huitième législature, « ce qu’il faut éviter, c’est de continuer à créer des partis politiques parce qu’au jour d’aujourd’hui, il y a des partis politiques qui n’existent que par le nom. Il y a des partis politiques qui n’ont que leurs agréments, qui n’ont pas de sièges, qui n’ont participé à aucune élection qui ne font absolument rien, qui disent parti égal à parti », dit-il.

Poursuivant, il ajoute : « La réduction du nombre des partis politiques, la question n’a pas de sens. C’est tellement illogique qu’on n’a pas besoin d’en débattre. Un parti politique, c’est une entité qui existe et qui est créée et animée. Les citoyens ont le droit d’appartenir aux partis politiques qu’ils souhaitent. Mais si des individus se lèvent pour dire qu’il faut réduire le nombre de partis politiques. Allez leur demander de vous donner les bonnes raisons pour lesquelles on doit réduire le nombre des partis politiques. Quel est l’inconvénient ? »

Plus loin, il indique : « Il faut faire en sorte que les critères existent pour créer un parti politique. Qu’est ce qu’il faut faire ? Quelles sont les conditions qu’il faut remplir pour créer un parti politique ? Maintenant si on peut créer 20 ou 30 partis ou même 50 partis, il faut aller d’abord sur la base des critères. Un parti politique qui est créé tout simplement parce qu’il veut créer un parti politique qui n’a pas de siège qui ne fait absolument rien. Vous avez vu aujourd’hui ? »

Mamadou Yaya Barry