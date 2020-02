Référendum constitutionnel : ‘’c’est extrêmement dangereux pour la stabilité de la Guinée’’ (Bah Oury)

Ce mardi 4 février, à la surprise générale, le président Alpha Condé a fixé la date du référendum constitutionnel au 1er mars prochain. Tout comme les législatives qui étaient initialement prévues le 16 février prochain. Cette décision du chef de l’Etat vient de faire réagir le président de l’union pour la démocratie et le développement (UDD).

Pour Bah Oury, cet acte du président annonçant le couplage du référendum et les législatives prouve qu’il est guidé par des personnes qui mettent en avant leurs intérêts personnels.

« Ce double acte est extrêmement dangereux et périlleux pour la stabilité du pays et pour la cohésion nationale. On aurait voulu que ça soit autrement, mais malheureusement, le président est beaucoup plus guidé par des gens qui mettent les intérêts du pays, loin derrière leurs préoccupations », a regretté M. Bah, ajoutant que le seul but du changement constitutionnel est de permettre à Alpha Condé de briguer un nouveau mandat.

« Le changement de la constitution n’a pour objet que de permettre l’organisation d’un troisième mandat, c’est l’essentiel de la motivation de ce changement constitutionnel. Si tel n’était pas le cas, il aurait été plausible dans la sérénité, dans la quiétude la plus totale, qu’il y ait une révision constitutionnelle pour adapter la constitution à des évolutions qui pourraient être nécessaires. Mais procéder de manière cavalière, sans respecter les principes d’intangibilité qui sont dans la constitution et de forcer la cour constitutionnelle à donner un quitus sur l’avis de conformité, par rapport à la consultation de la population, ce qui est d’une certaine manière un moyen dilatoire sur la réalité, parce que la cour constitutionnelle a indiqué qu’il n’y aucune disposition pouvant permettre de changer la constitution », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, Bah Oury souligne que par ce décret le président de la république vient d’actionner le facteur déclencheur d’un danger pour la Guinée et la sous-région.

‘’L’acte qui vient d’être posé est un acte anticonstitutionnel. C’est très dommage de procéder ainsi mais comme je l’ai dit, c’est extrêmement périlleux pour la stabilité de notre pays et de la sous-région parce que les dangers sont immenses et le facteur déclencheur vient d’être actionné par ce décret présidentiel’’, a-t-il dit.

Thierno Sadou Diallo

