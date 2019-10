Référendum : le FNDC dénonce ‘’l’attitude maladroite’’ de certains médias… (communiqué)

Le Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) constate avec regret que certains médias nationaux et internationaux s’acharnent à présenter la lutte pour la défense de la Constitution guinéenne comme étant un combat déclenché et entretenu par les partis politiques de l’opposition. Cette attitude maladroite de ces médias est par endroit influencée par la vaste campagne de désinformation et de manipulation de l’opinion publique savamment orchestrée par le pouvoir en place. Par contre, nous savons que certains médias sont des caisses de résonance à souhait du Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de communication qui consiste à résumer notre combat en une querelle politique qui oppose le parti au pouvoir et l’opposition…