Réforme sécuritaire : 62 agents reçoivent leurs attestations de fin de formation

Le Ministère de la Sécurité et de la protection civile a abrité vendredi, 5 juillet, la remise des attestions aux agents issus des commissariats centraux et commandements d’unités. Et ce, après deux semaines de renforcement de capacité des agents de la police nationale sur « le management et au pilotage opérationnel des commissariats ». C’est un projet financé par l’Union européenne avec la participation active de CIVIPOOL qui a dirigé la formation.

Dans son adresse aux bénéficiaires, en présence du ministre Alpha Ibrahim Kéira, le chargé de programmes délégation de l’Union Européenne en Guinée, Raymond LATASTE a indiqué la nécessité d’accompagner ce projet inscrit dans le cadre de la réforme sécuritaire.

‘’L’union européenne fournit un appui substantiel à la République de Guinée pour mettre en place la police de proximité à Conakry depuis 2013, par la réhabilitation de commissariat centraux et des formations aux policiers de la sécurité publique. La police de proximité n’est pas une nouvelle police, mais une nouvelle utilisation de la police,

où les agents ne font plus uniquement de la répression de l’insécurité, mais surtout de la prévention, en allant au contact de la population, en faisant des patrouilles préventives dans les quartiers, en accueillant les citoyens dans les commissariats de manière courtoise et professionnelle et en veillant au respect de la déontologie et des droits de l’homme’’, a-t-il indiqué.

Prenant la parole, au nom de ses collègues participants à l’atelier, Moussa Kourouma a remercié les initiateurs avant d’inviter les gouvernants à la multiplication de ces actions pouvant moderniser le secteur de la sécurité.

‘’Au cours de ce stage, plusieurs modules ont été suivis avec l’obligation qui constitue désormais un outil important pour la gestion efficace et efficiente du service de sécurité. Alors, nous demandons au président de la république, la multiplication de ce genre de formation au sein des cellules de sécurité à Conakry qu’à l‘intérieur du pays’’, a-t-il lancé.

Pour clôturer la cérémonie, le ministre de la sécurité et de la protection civile, Alpha Ibrahim Kéira a remercié les agents de CIVIPOOl pour la qualité, dit-il, de la formation donnée et l’Union Européenne pour le déblocage d’un

fonds de financement de cet atelier. Le patron du département de la sécurité a ensuite rappelé les nombreuses actions de l’union européenne envers la Guinée.« Nous savons également que l’Union Européenne a fiancé dans le cadre de notre partenariat, beaucoup d’activités allant dans le sens de l’amélioration de la performance du service de sécurité en générale, et de la police nationale en particulier. L’acquisition de fourniture

de matériels divers, d’équipements collectifs individuels de police, des moyens de transports, de communication, de la rénovation et la construction et l’extension de locaux de certains commissariats dans le cadre du projet d’extension des infrastructures de police’’, a-t-il souligné.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57