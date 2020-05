Refus de débarquer des corps à Conakry : Air Sénégal a-t-elle menti à la Guinée ?

L’affaire fait grand bruit. Un avion de la compagnie Air Sénégal, en provenance de Dakar, a atterri ce samedi matin [9h] à Conakry avec à son bord des corps qu’il ne débarquera pas.

Selon nos informations, l’avion de ligne sénégalais avait déclaré aux autorités de Conakry qu’il faisait simplement un vol d’essai sur la Guinée. Donc, sans passager ni marchandise.

« Mais à notre grande surprise, l’avion atterri avec les corps de trois personnes. Nous leur avons dit qu’ils ne peuvent pas envoyer des corps ici en Guinée sans au préalable informer les autorités guinéennes. La Guinée est un pays de lois. Ils n’ont respecté aucune procédure pour qu’on puisse accepter les corps. Comment une compagnie peut-elle mentir de la sorte ? Et mieux, ces personnes sont mortes de quoi ? On ne sait pas. C’est décevant. Nous leur avons dit de repartir avec les corps. Il n’est pas question de nous prendre au dépourvu. Quand il y un mort même ici en Guinée, il faut avant tout l’autorisation de l’ANSS pour procéder à son inhumation à cause de la pandémie de Covid-19 qui sévit en Guinée et partout dans le monde », confie à Mediaguinee un haut responsable de l’aéroport de Conakry.

Aux dernières nouvelles, l’avion sénégalais s’est retourné à Dakar sans avoir réussi à débarquer les corps.

Focus