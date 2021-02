‘’Refuser de recevoir des injonctions d’un policier qui n’a pas de badge’’ (porte-parole de la police)

Ce n’est un secret pour personne, que se déplacer à Conakry est devenu un véritable casse-tête pour les citoyens de la capitale. Face à ce problème d’embouteillage intense et la tracasserie policière, le contrôleur général Boubacar Kassé et porte-parole de la police, a haussé le ton et appelle les usagers de la route à ne pas recevoir des injonctions d’un policier qui n’a pas de badge.

« Il a été recommandé aux policiers d’éviter le contrôle pendant les heures de pointe pour éviter l’embouteillage…Tout policier pris en train d’arnaquer un automobiliste, passera devant la commission de discipline de la police. Les usagers de la route doivent refuser de recevoir des injonctions d’un policier qui n’a pas de badge. Il revient aussi aux automobilistes de se conformer à la loi », a indiqué cet officier de la police sur les ondes de la radio Nostalgie, dans l’émission Africa2015.

Mamadou Yaya Barry