Reggae : le Jamaïcain U-Roy est décédé

Selon le label Trojan Records, le Jamaïcain Ewat Beckford, alias U-Roy, est décédé mercredi 17 février 2021. La scène reggae est en deuil.

Une nouvelle légende s’est envolée. L’artiste jamaïcain Ewat Beckford, plus connu sous le nom de scène U-Roy, est décédé mercredi à l’âge de 78 ans, d’après le label de musique Trojan Records. La cause de sa mort n’a pas été rendue publique.

Né à Jones Town en 1942, il commence à mixer des morceaux à l’âge de 14 ans. C’est en 1961 que sa carrière musicale démarre lorsqu’il rejoint le «sound system» de Dickie Wong et son label Tit for Tat. Faute de moyens et n’ayant pas accès aux salles de spectacles et aux clubs, les Jamaïcains plus modestes se rassemblaient dans des «sound system» pour diffuser leur musique dans la rue. Un concept qui devient extrêmement populaire et lucratif en Jamaïque.

À la fin de la décennie, U-Roy est considéré comme l'un des meilleurs DJs de Kingstown, aux côtés de King Tubby et son célèbre «sound system» Hometown Hi-Fi. Son art du «toasting», une technique consistant à parler et chanter sur des rythmes reggae/dancehall, fait de lui l'un des artistes les plus populaires de la capitale. Il se met alors à expérimenter de nouveaux genres comme le Dub, avec les légendes Lee Scratch Perry et Peter Tosh. Il lance également son propre «sound system» baptisé «Stur Gav», qui a permis de démarrer la carrière de nombreux