Région de Faranah : seulement 62 admis sur 7358 candidats au BEPC

Après les résultats de l’examen d’entrée en 7ème année, les regards étaient rivés sur celui du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), session 2022. Enfin , les candidats au BEPC sont maintenant situés sur leur sort. Ce mardi 05 juillet 2022 , la majeure partie des acteurs de la vie scolaire vivaient dans l’angoisse et la tristesse, suite aux résultats proclamés. Dans la région administrative de Faranah, sur un total de 7358 candidats, dont 2505 filles qui ont composé, seulement 62 candidats dont 09 filles ont été déclarés admis. Soit un taux de réussite de 0,84%.

Pour en savoir plus, votre site Mediaguinee vous propose la statistique du BEPC dans la région de Faranah :

Enseignement Général :

Faranah : 2584 dont 876 filles ayant composé, il y a eu 11 admis, dont 01 fille, soit 0,43%.

Dabola : 1300 candidats dont 422 filles ont composé. Seulement 3 admis. Soit 0,23%.

Dinguiraye : 716 candidats dont 207 filles ont composé, 1 admis, soit 0,14%.

Kissidougou : 2758 candidats dont 1000 filles ont composé, 47 admis dont 08 filles, soit 1,70%.

Franco-Arabe :

Dinguiraye : 22 candidats dont 2 filles ont composé, zéro admis.

Faranah : 106 candidats dont 14 filles ont composé, 1 admis.

Kissidougou : 70 candidats dont 09 filles ont composé, zéro admis.

Pour le Franco-Arabe, on note : 198 candidats dont 25 filles ont composé, seulement 1 admis, soit 0,50%.

Interrogé sur ce résultat, l’inspecteur régional de l’Éducation par intérim de Faranah, Monsieur Cécé Haba, nous a confié ceci : « On ne peut se dire que ce résultat reflète nettement l’effort fourni par les candidats de cette année puisque vous n’êtes pas sans savoir qu’on a tous promis sur la refonte de l’administration et qui parle de la refonte de l’administration passe essentiellement par le système éducatif. Donc aujourd’hui nous sommes dans ce sillage, il faut vraiment prôner l’excellence dans tous les secteurs. Donc les résultats de cette année session 2022 du BEPC dans la région de Faranah reflètent évidemment l’effort conjugué par tous les enseignants, les parents, ainsi que l’encadrement et les autorités administratives. Je ne voulais pas vous faire un commentaire là-dessus puisque on le sait très bien que les années passées, vraiment il y avait un peu de délestage au niveau du système dans notre région. Voilà pourquoi, cette année les résultats ont prouvé à suffisance que toutes les autorités, l’encadrement ainsi que les parents d’élèves et les élèves doivent retrousser les manches et dire attention, l’école n’est pas un lieu où il faut aller passer son temps seulement et se retourner. Donc chacun de nous est interpellé en conscience de tirer une leçon sincère pour que les années à venir nos enfants puissent être dans les rangs qu’il faut. »

Selon ce résultat, plusieurs écoles publiques telles que Collège 2 et collège Faranah-Koura ont enregistré zéro admis. Quant aux écoles privées, c’est seulement GSP/BAFOSA 1 admis ( 2ème de la préfecture) et GSP/RMT ( 1er et 9ème de la préfecture) qui se sont tirés d’affaire. Cinq autres écoles privées ont fait zéro admis (VIRGINIE, IKT, BAMBINO, EZO, KANSATO). Sur les 15 sous-préfectures que compte la préfecture de Faranah, Kobiköro a eu 2 admis, Banian 1 et Tiro 1 au niveau du Franco-arabe.

Lanciné Keita depuis Faranah