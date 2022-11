Région de Kankan : le FDSI distribue des vivres et kits scolaires aux ménages pauvres…

Campagne nationale de distribution des vivres et des kits scolaires aux ménages pauvres et personnes vulnérables.

Le Directeur régional du Fonds de développement social et de l’indigence (FDSI) de Kankan M. Amadou Kaba était ce vendredi 04 novembre 2022 dans la sous-préfecture de Tokounou pour distribuer les vivres et kits scolaires aux ménages pauvres et personnes vulnérables enregistrées dans le Registre social Unifié RSU

L’opération s’est déroulée dans la transparence sous le regard du Secrétaire Général de la commune de Tokonou ,représentant de monsieur le Maire pour la circonstance.

La Direction Générale du FDSI ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette campagne soutenue par le Président de la transition Colonel Mamadi Doumbouya et le Ministère de la promotion féminine ,de l’enfance et des personnes vulnérables.

FDSI, Service humanitaire de l’ÉTAT