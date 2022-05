Région de Kankan: le FONIJ accorde  un prêt de 400 millions gnf à 15 jeunes entrepreneurs

Le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) a, le week-end dernier, plus précisément le 14 mai 2022, procédé à des remises de chèques à plusieurs jeunes entrepreneurs qui se sont distingués dans diverses activités, dans la savane guinéenne. Cette cermonie s’est déroulée à la maison des jeunes de Kankan en présence des cadres du Ministère de la Jeunesse, dont le Secrétaire Général, les autorités administratives et la directrice de FONIJ et ses collaborateurs.



Cette éligibilité fait suite à un concours auquel plusieurs dizaines de jeunes ont participé.

Quinze (15) seulement ont été retenus par le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes. Et, après avoir rempli toutes les conditions, ils bénéficieront d’un prêt. Le Préfet de Siguiri a, au nom du Gouverneur de la région administrative de Kankan, invité les bénéficiaires de ce prêt, à en faire un bon usage. Ce qui pourra aider le Fonds National pour l’Insertion des Jeunes dans l’avenir, avant de leur rappeler que ces prêts ne sont pas destinés à autres projets, sinon que de les aider à décoller dans leur activité.

« Donc, il faut l’utiliser avec conscience sans oublier qu’ils sont à rembourser… », a-t-il précisé.



Mohamed Billy Kaba, Secrétaire Général au ministère de la Jeunesse et des Sports a fait savoir que c’est l’occasion pour lui de rappeler que l’objectif de ce projet est de contribuer au renforcement du capital humain nécessaire pour utiliser efficacement les riches ressources naturelles de la Guinée et de promouvoir une croissance économique plus élevée, stable et durable. « Il faut reconnaître que les entrepreneurs de tous les secteurs confondus, les jeunes entreprises, les “Startup” et les petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle déterminant pour assurer une croissance économique durable et inclusive. Ils participent à l’élaboration de solutions novatrices et, grâce à leur potentiel unique, ils sont appelés à avoir une incidence durable sur les économies à l’échelle mondiale, régionale et nationale. Ils constituent un vivier important de nouveaux emplois, en particulier pour les jeunes, dans l’actuelle économie du savoir. Ces importants investissements dans la formation des jeunes promoteurs doivent dans un proche avenir, permettre à la Guinée de bénéficier de l’émergence des startups. Il s’agit d’un défi commun à l’ensemble des jeunes de Guinée », a-t-il précisé. Avant d’ajouter ceci: « Notre pays est fier du génie créateur des entrepreneurs qui ont fait leurs preuves. Nous souhaitons que vous vous inspiriez de ces succès pour bâtir vos propres empires, et susciter autour de vous de nouvelles innovations »

S’adressant aux quinze (15) lauréats qui doivent bénéficier de l’accompagnement financier du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ), le Secrétaire Général du Ministère des Jeunes et des Sports les a invités à plus de sérieux et au sens de responsabilité. « C’est maintenant que le plus dur commence pour vous, car c’est à cette étape que les connaissances reçues doivent vous servir à créer et à rendre operationnelles vos différentes entreprises afin de rembourser dans les délais requis les crédits contractés auprès du FONIJ.

« Pour sa part, la Directrice Générale du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) a rappelé que le projet vise entre autres à former des Jeunes à l’esprit d’entreprise et à financer des microprojets. « C’est une activité que le Fonds National pour l’insertion des Jeunes (FONIJ) organise chaque année dans les différentes régions administratives du pays, dont l’objectif est de favoriser l’insertion socioéconomique et professionnelle des jeunes par le biais de l’entrepreneuriat et leur participation au processus de développement économique du pays », dira Mariame Ciré Baldé.

À l’en croire, la participation des jeunes à l’essor national de développement socioéconomique de notre chère Guinée, passe par le soutien et le financement des projets de développement présentés par ces jeunes promoteurs. C’est pourquoi, dit-elle, « le FONIJ a initié une stratégie de promotion et d’accompagnement à travers ce projet qui a permis au prime abord d’identifier et d’offrir une formation initiale à l’esprit d’entreprise à 50 jeunes filles et garçons. Ensuite une évaluation a été organisée aboutissant à la sélection de quinze (15) meilleurs projets dont les promoteurs ont bénéficié d’une formation intensive sur l’élaboration des outils de création et de gestion d’entreprise. De même, ce projet constitue pour vous jeunes une opportunité de faire connaitre vos entreprises, mais aussi de bénéficier d’un accompagnement financier permettant l’amorçage ou croissance de vos entreprises »

Avant de clôturer la cérémonie, le responsable communication et Relations publiques du FONIJ, M. Issa Hassida, a rappelé les conditions pour obtenir l’accompagnement, les dossiers à fournir sont les suivants: une lettre d’engagement du promoteur à rembourser la dette ; deux (02) Photos d’identité; une copie de la carte d’identité nationale ou celle d’un passeport en cours de validité ; une copie de l’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif; une copie de l’extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif ; une attestation bancaire ou copie de carte de membre prouvant l’existence d’un compte bancaire au nom de l’entreprise; copie de la carte d’identité ou du passeport du témoin garant ; certificat de résidence du témoin garant.

Mamadou Yaya Barry

