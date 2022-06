Région de Kindia : plusieurs localités électrifiées, le ministre Abé Sylla sur les lieux

Plus de 20 localités de la région administrative de Kindia viennent de bénéficier le courant électrique.

Dans la journée de ce mercredi 15 juin 2022, le ministre en charge de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a procédé au lancement des premières lumières provenant de l’électrification rurale dans les préfectures de Forécariah et Kindia.

C’est dans le cadre du projet d’électrification rurale que plus de 20 localités ont été électrifiées dans la région Administrative de Kindia.

En immersion gouvernementale, le ministre de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures a saisi l’occasion pour donner le coup d’envoi dans certaines localités.

« C’est une fierté pour nous , pour tous le gouvernement. Et où nous sommes c’est un petit village de Souguéta qu’on a électrifié dans le cadre de l’électrification rurale. L’initiative ça montre une fois que c’est pas seulement dans les grandes villes qui auront de l’électricité et quand on dit avoir , c’est d’avoir de l’électricité partout en République de Guinée. C’est ça la vision et cest ça l’objectif. Une fois encore je voudrais remercier les partenaires financiers qui nous accompagnent et également l’équipe qui a réalisé ces œuvres », à dit le ministre Abé Sylla.

Au total 20 localités dans la préfecture de Kindia et 9 à Forécariah ont bénéficié cet éclairage public qui est un secteur important de développement et de la vie des populations en milieu rural. Selon Abé Sylla, d’autres initiatives sont prévues pour l’éclairage total des localités de la basse Guinée et la moyenne Guinée.

« Oui ça va continuer sur l’ensemble du territoire. Nous deroulons actuellement au niveau du ministère qui consiste à l’électrification totale de la moyenne et Basse Guinée. Nous avons lancé déjà au niveau de la forêt et de la Haute Guinée avec Guinée-Mali. Nos travaux continuent et j’espère que les résultats seront positifs », ajoute-t-il.

A Farinta Fouta, une dans la préfecture de Kindia, une citoyenne du nom de Mariama BAH à manifesté sa joie de voir le courant électrique dans sa localité.

« Je suis très contente de voir le courant ici, c’est la première fois que ça arrive. Je remercie les autorités Guinéennes, le Ministre Ibrahima Abe Sylla. Nous allons prendre bien soin des installations et nous souhaitons également l’adductuon en eau potable et une ecole afin que nos enfants puissent étudier et servir demain notre pays. Nous sommes tres très contents de ça « , se réjouit-elle.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

623 08 09 10