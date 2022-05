Région de Labé : 27.676 dont 14.650 filles affronteront les épreuves des examens nationaux dans 126 centres (IRE)

A quelques jours du démarrage des examens nationaux prévu pour le 06 juin prochain, les autorités éducatives de la région de Labé mettent les bouchées doubles pour être prêtes le jour J. Rencontré ce jeudi 26 mai 2022, l’Inspecteur régional de l’Education de Labé nous a confié qu’à ce jour, les listes complètes des candidats, toutes options confondues, de sa juridiction lui ont été transmises. Et ils sont au total de 27 676 inscrits, dont 14 650 filles répartis dans 126 centres.

« La région présente pour les trois examens 27 676 candidats inscrits dont 14 650 filles .Vous avez l’Entrée en 7ème année 17 679 candidats inscrits dont 9 680 filles; au BEPC 7577 candidats inscrits dont 3952 filles; au baccalauréat 2420 candidats inscrits dont 1018 filles. Voilà donc les statistiques des candidats que la région présente », précise Bato Donzo.

Poursuivant, l’inspecteur régional de l’Education de Labé est revenu sur quelques dispositions prises par leur département pour la réussite de ces examens nationaux, avant d’assurer que tout se passe bien dans sa juridiction.

« Cette année par exemple, il y a une innovation dans le cadre des feuilles d’examen. Les feuilles d’examen ont changé et tout le monde a été préparé par rapport à l’utilisation de ces nouvelles feuilles qui vont être données aux candidats. Et sur ces nouvelles feuilles, personne ne verra aucun identifiant du candidat. Nous avons déjà reçu ces feuilles pour les trois examens. Nous avons contrôlé que le nombre que nous avons reçu, c’est largement suffisant et il n’y aura pas de déficit comme l’année passée. Aussi, les PV d’appel, les cartes sont aussi disponibles et ça va être distribué dans les écoles. Chaque élève doit recevoir sa carte avant le jour de l’examen et des mains de son principal, de son proviseur ou de son directeur », rassure Bato Donzo.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83