Région de Labé/écoles professionnelles : 1716 candidats, dont 1091 filles affronteront les examens de sortie

A Labé, cette année, ils sont au total 1716 candidats, dont 1091 filles, qui affronteront les examens de sortie session 2020-2021, au niveau de l’Enseignement technique. Ils sont répartis dans 5 centres. Rencontré ce dimanche 04 juillet, Souleymane Mara, l’Inspecteur régional de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle nous a confié ceci :

« l’examen se fera en deux étapes, la théorie et la pratique. Habituellement, on commence par la théorie mais cette année, l’honneur revient à la pratique qui va se dérouler du 09 au 21 juillet 2021. Pour la région administrative de Labé nous avons 1716 élèves, dont 1091 filles, toutes options confondues. Ces élèves-là sont repartis en 5 centres. Nous démarchons avec la direction préfectorale de l’Education pour rassurer la disponibilité du 5ème centre. La théorie commence le 22 juillet 2021 ».

Poursuivant, notre interlocuteur n’a pas manqué de lancer un appel à l’endroit des candidats et aux surveillants. « A l’endroit des candidats, aucun examen n’est mystérieux. Il faudrait qu’ils soient plus ou moins responsables en situation d’évaluation pour éviter d’être fraudés. Quant aux surveillants, de se planifier, et empêcher l’élève de tricher », conclut Souleymane Mara.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 24 83