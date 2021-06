Région de Labé : la liste de 72 cas d’absence et d’abandon de poste remontée au ministère de la Santé (DRS)

A Labé, des mesures sont annoncées contre les cas d’absence et d’abandon de poste de certains agents de la santé. Le constat a été fait, lors d’un récent passage, dans la région, du ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, le médecin-général Remy Lamah. Rencontré hier mercredi 23 juin 2021, le directeur régional de la Santé de Labé nous a fait savoir qu’une liste de plus de 70 personnes (accusées d’abandon et d’absence non autorisée) a été dressée par les cinq districts sanitaires et transmise au ministère de la Santé pour sanctions.

« Chacun a fait la liste des personnes qu’il considère comme des abandons de poste, c’est-à-dire des personnes qui n’ont pas d’autorisation d’absence, pas de congé de maternité, qui ne sont pas en congé de formation, qui n’ont pas de permission officielle de leur département. A mon tour, j’ai transmis officiellement la liste au ministre de la Santé à travers la direction nationale des ressources humaines du département. Au niveau de Labé, Il a des cas d’abandon de poste de près de 3 ans », explique Dr Mamadou Houdy Bah.

Poursuivant, le DRS de Labé précise que dans sa juridiction, ils sont au total plus de 70 personnes concernées par cette situation d’absence non autorisée, requalifiée en abandon.

« Au total, j’ai reçu la liste de 72 personnes qui sont considérées comme des cas d’abandon de poste : à Koubia (3 personnes), Lélouma (15 personnes), Tougué (14 personnes), Mali (22 personnes). Dans la préfecture de Labé, il y a deux catégories : les abandons de poste (11 personnes) et les absences non autorisées (11 personnes) », précise le DRS.

Selon le Dr. Mamadou Houdy Bah, ces abandons et absences ne sont pas sans conséquence. « Normalement, une personne engagée à la fonction publique doit donner des résultats. Par exemple la vaccination. Si la personne était mutée pour s’occuper de la vaccination, pendant son absence, ça peut jouer sur la couverture vaccinale » rappelle le DRS de Labé.

Pour pallier plus efficacement ces cas d’abandon, les autorités annoncent le gel des salaires des agents concernés. La possibilité de retrait de leur matricule ne serait pas aussi exclue.

« Les banques vont cesser de les payer. La direction nationale des ressources humaines, c’est à elle de demander à la fonction publique de suspendre leur salaire ou d’écraser leurs matricules. Tout ça, c’est des possibilités », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

