Région de Labé : plus de 26 mille candidats affrontent les épreuves du baccalauréat

Les premières épreuves du baccalauréat unique session 2019 ont été lancées ce lundi 15 juillet 2019, sur toute l’étendue du territoire nationale. A Labé, c’est le lycée Wouro qui a servi de cadre pour ce lancement dans la région administrative.

Selon les responsables de l’inspection régionale de l’éducation de Labé, ils sont au total 2629 candidats repartis dans les 11 centres.

« Au niveau régionale qui regroupe les cinq DPE nous avons en sciences expérimentales un total de 589 candidats dont 266 filles, en sciences mathématiques, 917 candidats dont 337 filles, en sciences sociales, 1098 candidats dont 386 filles, en Franco-arabe 25 candidats dont 4 filles. Soit un total de 2629 candidat dont 993 filles » explique Malik Sall, responsable des examens.

Président ce lancement des premières épreuves, le préfet de Labé n’a pas manqué de rappeler aux candidats de rester serein. « C’est quelque chose que vous avez déjà eu, un examen vous l’avez déjà eu avec celui d’entrée en 7ème, et le Brevet. Donc, c’est la même chose. On ne vous donnera pas quelque chose que vous n’avez pas eue pendant l’année scolaire. Quand on vous donnera les sujets, prenez le temps de bien les lire, les comprendre avant de les traiter. Ne chercher pas à regarder de gauche à droite car, la personne que vous allez copier certainement vous induira en erreur », a-t-il prodigué.

Parlant des dispositions, le chef section pélagique à l’inspection régionale de l’éducation de Labé a tenu à préciser : « Chaque salle aura au moins deux surveillants, si un cas d’absence ou de maladie est signalé dans un centre, on prendra des dispositions à l’immédiat. Nous avons pris des dispositions pour éviter les fuites de sujets, ou la fraudes, tous les centres sont aménagés et l’examen se déroule sous le signe de tolérance zéro », renchérie Laye Keita.

A noter que ces examens se dérouleront du 15 au 19 juillet 2019.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

+244 620 44 25 83