Région de N’Zérékoré : des comités mixtes intergénérationnels pour soutenir la consolidation de la paix

Partenaire de mise en œuvre du projet Action concertée des jeunes leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix, l’ONG Regard Solidaire vient de procéder à la mise en place de comités mixtes intergénérationnels dans les six préfectures de la région administrative de N’Zérékoré. Ces comités mixtes composés d’hommes et de femmes issus des Associations AJeLCoP (Association des Jeunes Leaders pour la Consolidation de la Paix), de la notabilité, de l’administration et d’autres structures de la société civile ont pour vocation de favoriser le dialogue intergénérationnel, la cohésion sociale et la consolidation de la paix. Cela, autour de microprogrammes d’utilité communautaire déjà identifiés avec l’appui de Regard Solidaire.

« L’accueil favorable et l’implication des communautés dans la mise en œuvre de ces comités mixtes prouvent déjà que les populations sont convaincues de la nécessité de vivre ensemble et du maintien de la paix. Cela montre aussi que les efforts déployés dans le cadre du projet Action concertée et dans le cadre d’autres projets financés PBF portent leurs fruits. La mise en place de ces comités mixtes va effectivement contribuer aux efforts déployés en faveur de la paix. Pour la paix, il n’y a jamais d’effort de trop », a exprimé Zenab Bangoura, coordinatrice adjointe de l’ONG Regard Solidaire et cheffe de projet.

Les comités mixtes ont été mis en place dans les communes urbaines de N’Zérékoré, Lola, Yomou, Beyla, Macenta et Guéckedou, mais aussi dans les communes rurales de Guéasso, Gama Bèrèma, Bounouma, Kobéla, Pela, Bowé, Moussadou et Boola. « Chacune des structures des communautés a été rencontrée séparément à l’aide d’un manuel de consultation communautaire. Elles avaient le choix de procéder par élection ou par désignation pour déléguer leurs représentants au sein du comité mixte. L’important c’est que tout s’est bien passé. Dans la convivialité, chaque structure a désigné ses représentants », a expliqué Alexandre Camara, superviseur des mobilisateurs communautaires.

Dans chacune des 14 localités, les comités mixtes composés de 9 ou 11 membres selon les endroits, ont procédé à l’identification de microprogrammes d’utilité communautaire. La réalisation de microprogrammes devrait permettre aux jeunes des Associations AJeLCoP de mener des activités auxquelles participent les communautés bénéficiaires.

Noumoukè Camara