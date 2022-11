Régions Boké-Kindia : c’est parti pour la revue annuelle régionale de la mise en œuvre du plan de travail 2022 et planification 2023 

Dans le cadre du programme de coopération Guinée-Unicef 2018-2022, l’Unicef Guinée, sous son appui technique et financier a lancé ce mercredi 23 novembre 2022, au gouvernorat de Boké, les travaux de la revue annuelle régionale de la mise en œuvre du plan de travail 2022 et planification 2023 des régions administratives, zone Basse Côte (Kindia-Boké).

Cette rencontre de trois (3) jours, mobilise entre autres, les directeurs préfectoraux de la santé (DPS), DMR (Directeurs des Miros réalisations), points focaux de l’Unicef au niveau de l’Education, Chargés des questions des Enfants, Médecins chargés de Maladies (MCM), Chargés des données statistiques, chargés de l’organisation des Collectivités (COC), l’Inspectrice régionale de l’Education (IRE) de Boké, Chef SERACCO-Boké, le DGA de l’Hôpital régional de Boké, l’Inspecteur Régionale de l’Environnement et du Développement Durable (IRE-DD), le directeur régional du SNAPE (Service d’Aménagement des Points d’Eaux), le Coordinateur régional de l’Etat Civil, l’Inspecteur régional du Plan, Inspection régional de l’Action sociale, de la Promotion féminine, de l’Enfance et des personnes vulnérables, Juges des TPI pour Enfants de Boké et Kindia, directeurs de Cabinet Boké-Kindia, Représentants des Médias (publics-privés), Agents de Développement Local (ADL), ONG, ainsi que des Maires et Secrétaires généraux des communes de convergence de Kindia.

D’entrée de jeu, le représentant de l’Unicef, Mamadouba Bangoura, spécialiste suivi-évaluation a indiqué le programme de coopération signé en 2018 pour une période de 5 ans pour la mise en œuvre des priorités nationales et d’aides au développement pour l’atteinte des Objectifs du Développement durable.

L’objectif de l’Unicef selon M. Bangoura, est d’appuyer le gouvernement guinéen à la réalisation l’approche intégrée entre la Santé, l’Eau, l’Hygiène, l’Assainissement, la nutrition, la protection et l’éducation ainsi que dans les interventions transversales.

Une occasion pour l’UNICEF de faire le bilan des années écoulées et planifier d’autres pour l’année 2023.

A l’ouverture des travaux, le gouverneur de la région administrative de Boké, s’est réjoui de la tenue de la présente revue dans sa sphère politique à l’effet d’appuyer les efforts du Gouvernement à éliminer les principaux goulots d’étranglement qui, selon lui, font obstacle à la réalisation des droits de l’Enfant.

Pour Mamadou Camara, Contrôleur Général de police, cette revue annuelle permettra d’examiner les progrès accomplis par l’Unicef vers l’atteinte des objectifs à la fin de la 5ème année de mise en œuvre du Programme de Coopération.

Au nom du président de la Transition, Colonel Mamadi Doumbouya, le gouverneur de Boké a remercié l’Unicef et tous les partenaires au développement pour leurs constants et précieux apports au Gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son Programme de Coopération Guinée-Unicef qui s’aligne sur les priorités du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 du Plan Cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD).

Dans cette dynamique, d’après M. Camara, le Gouvernement guinéen est déterminé à respecter ses promesses dans la planification de 2023-2024 prenant en compte les cinq (5) axes de la Feuille de route de Transition à savoir, rectification institutionnelle, cadre macroéconomique et financier, cadre légal et Gouvernance, Action sociale, Emploi et Employabilité, infrastructures connectivités et assainissement.

Mamadouba Camara