Registre social unifié (RSU) : 303 agents enquêteurs déployés dans la région de N’zérékoré

Comme promis, le colonel Mamadi Doumbouya en un laps de temps est en train de faire un travail de fond pour recenser tous les foyers indulgents et les personnes vulnérables en vue de repartir équitablement la richesse du pays. C’est à travers le Fonds du développement social et de l’indigence (FDSI) placé sous la tutelle du ministère de l’Action sociale que ces opérations se poursuivent un peu partout dans le pays.

Ces 303 agents enquêteurs recrutés dans les six préfectures ont été outillés en technique de ciblage des ménages et des personnes indigents par le FONDS de DÉVELOPPEMENT SOCIAL et de l’INDIGENCE.

Ils doivent recenser 20 ménages indigents par jour pendant un mois.

La présente activité s’est déroulée au Gouvernorat de N’zérékoré en présence des autorités locales et des agents enquêteurs.

Le Maire de la commune a, dans son discours, souhaité la bienvenue à la délégation du Fonds de développement social et de l’indigence dirigée par Lansana Diawara. Il par ailleurs loué les efforts du CNRD dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans notre pays.

Dans son discours de bienvenue, le maire de la commune urbaine de N’Zérékoré, s’est réjoui de cette initiative du chef de l’État, le colonel Mamadi Doumbouya.

De son côté, le directeur Général du Fonds de développement social et de l’indigence, Lansana Diawara, a rappelé la nécessité de ce gigantesque projet, qui est selon lui l’une des priorités du Chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya. Il a invité les agents enquêteurs à faire un travail de qualité sans parti pris.

« Cela démontre que nous sommes des acteurs qui ne ménageront aucun effort pour la réussite de ce processus mais également que nous sommes des soldats de la protection sociale. Une première dans notre pays. L’histoire retiendra que vous avez contribué à la mise en place du REGISTRE SOCIAL UNIFIÉ (RSU) qui représentera dans les mois à venir, la porte d’entrée unique de tout ce qui est aide sociale et protection sociale en république de Guinée. Votre responsabilité est énorme. À cet effet, je vous exhorte à un sens élevé de responsabilité dans les communautés… », a expliqué le DG du FDSI.

Par ailleurs, il a ajouté que ces opérations de recensement par les enquêteurs seront suivies par la direction à partir de la base centrale à travers des mécanismes mis en place.

Le Directeur Général adjoint de l’Institut National des Statistiques, Mamadou Camara, s’est félicité de l’effectivité de cette initiative que son déplacement s’engagera à mettre en œuvre.

« Nous au niveau de l’INS, nous ne ménagerons aucun effort dans l’accompagnement du processus pour sa réussite. Aux agents enquêteurs, nous demandons de la rigueur sur le terrain parce que ce que vous allez collecter c’est ce que le FONDS va traiter pour sélectionner les gens ».

Le gouverneur de région a quant à lui invité les enquêteurs à faire un travail sérieux. Car selon lui, c’est à travers ce Régistre Social Unifié que les aides seront apportées à la population par le gouvernement mais aussi les partenaires au développement.

« Le résultat obtenu permettra aux ménages identifiés de bénéficier des cartes biométriques pour leur prise en charge. Je vous invite donc à faire preuve de patriotisme et de courtoisie pour que les résultats soient concluants. Je ne ménagerai aucun effort pour la réussite de cette noble mission » a confié le Gouverneur qui présidait la cérémonie.

Dans la région de N’Zérékoré, ce sont au total 1194853 personnes qui seront ciblées pour etre enregistrées dans la base des données du RSU soit 170693 ménages.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621- 94-17-77